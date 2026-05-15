“Denizcilikte İz Bırakan Kadınlar: Benim Hikayem, Bizim Geleceğimiz” Etkinliği Düzenlendi

Denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması, kadın denizcilerin sektörde daha görünür hale gelmesi ve fırsat eşitliği konularının ele alındığı etkinlik, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın ev sahipliğinde İstanbul’daki Karayolları Ortaköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Programa, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, bürokratlar, kadın denizciler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ünal Baylan, göreve geldikleri günden bu yana Dünya Denizci Kadınlar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, kadınların denizcilik sektöründeki varlığının güçlenmesini önemsediklerini söyledi. “Göreve geldiğimiz günden beri Dünya Denizci Kadınlar Günü’nü faaliyet ve etkinliklerle kutluyoruz. İlk yaptığımız etkinliği de yine bu salonda gerçekleştirmiştik. Allah nasip etti, hâlâ bu görevdeyiz ve yine birlikteyiz. Bu organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, destek veren özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadınların Sektörde Daha Fazla Yer Almasını İstiyoruz”

Kadın denizcilerin sektördeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baylan, dünya genelindeki kadın denizci oranlarıyla Türkiye’deki tabloyu karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı: “Dünyada yaklaşık 2 milyon gemi insanı bulunuyor. Dünya ortalamasında kadın oranı yüzde 2 seviyesinde. Türkiye’de ise yaklaşık 141 bin gemi insanımız var ve kadın oranımız yüzde 6,3. Yani dünya ortalamasının yaklaşık üç kat üzerindeyiz. Bu bizim için önemli ama yeterli değil. Kadınların sektörde daha fazla yer almasını istiyoruz.”

Son dönemde liman başkanlıklarında görevlendirilen kadın personellere de değinen Baylan, kadınların denizcilikte daha görünür hale geldiğini belirtti. “Geçtiğimiz hafta bir mülakat gerçekleştirdik. Liman başkanlıklarımızda görev yapacak personellerin alımlarını yapıyoruz. İlk kez bir kadın usta gemici görev aldı. Artık bir liman kontrol teknesini kadın personelimiz kullanacak. Bu bizim için çok değerli bir gelişme.”

Kurum içerisindeki kadın yönetici oranına da dikkat çeken Baylan, “Bizim dokuz daire başkanımız var, bunların ikisi kadın. Bu anlamda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını ve destek verilmesini önemli buluyoruz” diye konuştu.

“235 Kız Öğrenciye Uluslararası Gemilerde Staj İmkanı Sağladık”

Konuşmasında yürütülen projelere ilişkin bilgi de veren Baylan, özellikle genç kadınların sektöre kazandırılması adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“2022 yılında başlattığımız projelerden biri, denizcilik bölümlerinde okuyan kız öğrencilerimize staj imkânı sağlamak oldu. Denizcilikte staj konusu ciddi bir problemdi. Sağ olsun armatörlerimiz ve şirketlerimiz bize destek verdi. Bugüne kadar 235 kız öğrencimize uluslararası gemilerde staj imkânı sağladık.”

Kılavuz kaptanlık alanındaki kadın temsilinin artırılmasını hedeflediklerini de söyleyen Baylan, “Türkiye’de şu an 663 kılavuz kaptan bulunuyor. Bunların 8’i kadın. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artmasını umut ediyoruz” dedi.

Tamer Kıran: “1984’te Gemide Kadın Telsiz Zabiti Büyük Olaydı”

Etkinlikte konuşan Tamer Kıran ise kadınların denizcilik sektöründeki artan rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasına salondaki katılımcılara esprili bir şekilde seslenerek başlayan Kıran, “Bugün sizlerle birlikte burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Liman başkanlarımızı görüyorum erkek. Onun haricinde bir tek ben varım. Demek ki genel müdürümüz temsil anlamında erkekler kapıyı kapatmasın diye sadece beni davet etmiş” ifadelerini kullandı.

Kadın ve erkeklerin hayatın her alanında birlikte yer almasının önemine dikkat çeken Kıran, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kadınlar ve erkekler dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla iş hayatında da, aile hayatında da, hayatın her alanında birlikte yer almaları son derece önemli. Kadınlar insanlık için çok önemli bir güç ve potansiyel.”

Geçmiş yıllarda denizcilik sektörünün daha erkek egemen bir yapıya sahip olduğunu belirten Kıran, bugün kadınların sektörün her alanında aktif görev aldığını söyledi.

“1984 yılında gemimize ilk kadın telsiz zabitini biz göndermiştik. O dönem bu çok büyük bir olaydı. Bir yük gemisinde kadın telsiz zabiti görmek alışılmış bir durum değildi. Ama bugün geldiğimiz noktada kadınlarımız denizciliğin her alanında yer alıyor.”

Kadınların hem mavi yakada hem de beyaz yakada önemli görevler üstlendiğini ifade eden Kıran, “Bugün burada da görüyoruz; kadınlarımız sektörün her alanında aktif rol alıyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Program kapsamında söz alan kadın sektör temsilcileri de kariyer yolculuklarını, çalışma hayatında karşılaştıkları deneyimleri ve sektörde kadın olmanın getirdiği sorumlulukları anlattı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, kadınların denizcilik sektöründeki görünürlüğünün her geçen yıl arttığı vurgulanırken, fırsat eşitliği ve kapsayıcı büyüme hedeflerine yönelik çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen program, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından gerçekleştirilen kokteyl ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

www.virahaber.com