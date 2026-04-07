Karadenizli Balıkçılar Sezon Sonunda Ağlarını Onarıyor

Sinop'ta balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ermesine sayılı günler kala yıpranan ağlarını onarmaya başladı. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, sezonda hamsinin bol olduğunu belirterek, "Bugün burada sezonun bitişiyle beraber ağlarımızın bakım onarım işlerini yapıyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Sonra ağlarımızı paket yapıp kapatacağız. Tekrardan yazın en az bir iki ay bakım onarım işleri başlıyor tekrardan. Bu sene 1 Eylül'den şu anki sezona kadar umudumuz kapatan palamuttu. Palamut hiç olmadı. Tabii bu haliyle 15 Eylül'den itibaren hamsiye başladık. Hamsi halen varlığını devam ettiriyor. Ekonomik açıdan istediğimiz sezonu yakalayamadık. Çünkü balıklar bu sene para etmedi. Arz talep fazla birbirini karşılamadığı zaman balık da çok oldu. Hamsi bu sene aşırı oldu. Ama fiyat konusuna geldiğimiz zaman geçen seneki fiyatın yarısına satıldı balıklar. Denizde 1 Eylül'den 15 Ekim 1 Kasım'a kadar palamutçuluk olursa onun akabinde de hamsicilik devam ederse sürdürebilir güzel bir balıkçılık oluyor. Tabii denizde bir sene bir senesini tutmuyor. Bu sene de böyle oldu. Umut olmazsa yaşam olmaz. Denizin yarın ne olacağını bilsek ihya oluruz. Bir dahaki sezon için hazırlıklarımıza şimdiden başladık" diye konuştu.

Vira Haber