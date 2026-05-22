İMEAK Deniz Ticaret Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Oda Meclis Salonu’nda, Meclis Başkan Vekili Emin Eminoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 82. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Ankara’da bulunan ve Meclis toplantısına katılamayan Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın selam ve sevgilerini iletti. Küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Recep Düzgit, Çin’de gerçekleşen Trump–Şi görüşmesinin ardından Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik somut bir sonucun ortaya çıkmamasının, stokları hızla eriyen enerji ve gıda sektörlerinde önümüzdeki döneme ilişkin tedarik risklerini daha da artırdığını kaydetti.

Küresel denizcilik piyasalarında, yılın ikinci çeyreğinde jeopolitik gelişmelerin etkilerinin belirgin şekilde arttığının görüldüğünü kaydeden Recep Düzgit, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan güvenlik risklerinin, küresel deniz ticaretini olumsuz etkilediğini, Nisan ayında küresel denizyolu taşımacılığı hacminin yıllık bazda yüzde 2,3 oranında gerilediğini söyledi.

Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin sorunların devam etmesi nedeniyle, küresel taşımacılıkta büyüme beklentilerinin yerini daralma öngörülerine bıraktığını, bununla birlikte, alternatif rotalara yönelim nedeniyle ton-mil talebinin artmaya devam ettiğini kaydeden Recep Düzgit, “Önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmelerin seyri, enerji arz güvenliği ve alternatif ticaret koridorlarının etkinliği, küresel denizcilik piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.” dedi.

Nisan ayı faaliyetlerine de değinen Recep Düzgit, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gemi Acenteleri Yönetmeliği”nin, 14 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, sektör açısından önem taşıyan birçok hususun yönetmelikte yer bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti, süreç boyunca gösterdikleri yapıcı yaklaşım nedeniyle Denizcilik Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından sektör görüşüne açılan “Gemilerin Teknik Kuralları Hakkında Yönetmelik Taslağı”na da dikkat çeken Recep Düzgit, taslağa ilişkin Oda görüşlerinin oluşturulması amacıyla konuyu hem bir sirküler aracılığıyla üyelerle paylaştıklarını hem de ilgili meslek komitelerinin değerlendirmelerine sunduklarını belirterek, üyelerin görüş ve önerilerini iletmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. 2026 yılı deniz turizmi sezonunun da Kurban Bayramı ile tüm Türkiye kıyılarında resmen başlayacağını belirten Recep Düzgit, yeni sezonun sektör için hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı geçmesini diledi. Ayın son günlerinde idrak edilecek mübarek Kurban Bayramı’nı da en içten dileklerle kutlayan Recep Düzgit, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm denizcilik camiasına sağlık, huzur, bereket ve dayanışma getirmesini temenni etti.

Toplantıda, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Odamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Türkiye ve dünya ekonomisi; göstergeler ve gelişmeler” konulu sunum yaptı.

Toplantı, Meclis Üyelerinin dilek ve görüşlerini dile getirmesinin ardından sona erdi.