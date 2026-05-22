Setur Marinaları’na Mavi Bayrak’tan Dört Ödül

Setur Marinaları, Antalya, Ayvalık, Kaş ve Yalova marinaları ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) 2026 yılı “Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülleri”ni kazandı. Düzenlenen ödül töreninde, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve sorumlu marina işletmeciliği anlayışını benimseyen Setur Marinaları, Antalya, Ayvalık, Kaş ve Yalova marinalarındaki sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, sürdürülebilirliğin şirketin temel değerleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “İklim krizi, plastik kirliliği, doğal kaynakların azalması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel sorunları dikkate alarak çevre stratejilerimizi şekillendiriyoruz. Yenilenebilir enerji uygulamaları, sıfır emisyonlu araç kullanımı, etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm odaklı projelerle marinalarımızın çevresel etkisini azaltmayı hedefliyoruz. Bir kez daha bu ödüle layık görülmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Ulusal ve uluslararası standartları karşılayan temiz, güvenli ve donanımlı marinaları ödüllendiren Mavi Bayrak programı, Setur Marinaları’nın kalite ve ziyaretçi memnuniyeti alanındaki başarısını da bir kez daha tescilledi.

