Türkiye ve Katar İş Dünyası Doha’da Buluştu: Hedef Ortak Yatırım ve 5 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen toplantılarda, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü stratejik ortaklığın özel sektör iş birlikleriyle yeni bir aşamaya taşınması, karşılıklı yatırımların artırılması ve teknoloji, sağlık hizmetleri, bankacılık, enerji, altyapı, lojistik başta olmak üzere farklı sektörlerde 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda somut projelerin geliştirilmesi değerlendirildi.

DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Abdullah Altunkum başkanlığındaki Türk iş heyeti, Katar’ın başkenti Doha’da Katar iş dünyasının önde gelen kurum ve temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu’nun da katılımıyla düzenlenen ziyarette, İş Konseyi’nin Karşı Kanadı Katar İş Adamları Derneği, Katar Ticaret ve Sanayi Odası, Qatar Financial Centre, Qatar Investment Authority, Qatar Free Zone, Invest Qatar, ASHGHAL ve Commercial Bank of Qatar gibi kurumların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Altunkum: “Türk şirketleri için de Katar, üçüncü ülkelere açılımda stratejik bir merkez konumunda”

DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı ve Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, bölgesel gelişmelerin ardından gerçekleşen Katar temaslarının ekonomik ilişkiler açısından güçlü bir mesaj taşıdığını belirterek, “Türkiye ile kardeş ülke Katar arasında, köklü bir dostluk ve çok yönlü bir stratejik ortaklık bulunuyor. Bölgenin içinden geçtiği hassas sürecin hemen ardından Katar’da gerçekleştirdiğimiz bu temasları, iki ülke arasındaki güvene dayalı ekonomik ilişkinin sürekliliğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türk iş insanları olarak kardeş ülke Katar’ın yanında olduğumuzu göstermek istedik. İran-ABD-İsrail savaşı sonrasında Katar’ı ziyaret eden ilk iş heyeti olduğumuzu söylediler. Böyle dönemlerde özel sektörler arasında doğrudan diyalog kanallarının açık kalması, karşılıklı güvenin korunması ve ortak fırsat alanlarının birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Enerji, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz, ulaştırma, lojistik, inşaat, altyapı, teknoloji, bankacılık, turizm ve sağlık hizmetleri sektörlerinde karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alındığını ifade eden Altunkum, “Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Katar iş dünyasının Türkiye’ye yönelik ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini gördük. Aynı şekilde Türk şirketleri için de Katar, Körfez bölgesi başta olmak üzere üçüncü ülkelere açılım açısından stratejik bir merkez konumunda. Görüşmelerimizde, 5 milyar dolarlık ticaret hacmine zemin oluşturabilecek çok sayıda fırsat alanını ele aldık. Enerjiden altyapıya, lojistikten teknolojiye, inşaattan sağlığa kadar farklı sektörlerde somut projelere dönüşebilecek güçlü bir iş birliği potansiyeli bulunuyor” dedi.

DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi olarak önceliklerinin bu potansiyeli somut projelere dönüştürmek olduğunu belirten Altunkum, “DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi olarak amacımız, iki ülke özel sektörü arasında kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamak. Bu kapsamda yalnızca Türkiye ve Katar arasındaki karşılıklı yatırımlara değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde birlikte geliştirilebilecek projelere de odaklanıyoruz. Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleri, Suriye ve Afrika gibi yüksek potansiyel taşıyan pazarlarda Türk ve Katarlı şirketlerin birlikte hareket edebileceği önemli alanlar olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımın, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha geniş bir coğrafyada değer üreten stratejik bir ortaklığa dönüştüreceğini düşünüyoruz” dedi.