Kıyı Balıkçıları Hava Sıcaklığının Artmasını Bekliyor

Suyun yeterince ısınmaması nedeniyle bazı balık türlerinin kıyıya yaklaşmadığını belirten balıkçılar, istavrit bolluğunun ise kıyı balıkçısının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Balıkçılar, neredeyse her gün etkili olan yağmurlar ve değişken hava koşullarının dağlardaki kar sularını denize taşıdığını, bunun da su sıcaklığını düşürdüğünü dile getirdi. Deniz suyunun soğuk kalmasının balık hareketlerini etkilediğini belirten balıkçılar, "Su yeterince ısınmayınca balık kıyıya ya hiç gelmedi ya da az geldi" dedi.

Bu dönemde genellikle istavrit, barbun, kefal ve mezgit avladıklarını ifade eden balıkçılar, mezgitte de bu yıl düşüş yaşandığını, avlanan balıkların daha az ve ince olduğunu belirtti. Balık türlerinde yıllara göre değişim yaşandığına dikkat çeken balıkçılar, geçmişte nadir görülen kalkan balığının son 3-4 yıldır daha fazla avlandığını, barbunda da önceki yıllara göre artış gözlendiğini ifade etti. Son iki yıldır orta ve iri boy istavritlerin daha sık görülmeye başladığını kaydeden balıkçılar, hava sıcaklığının artmasını beklediklerini belirtti.

Kıyı balıkçısı Salih Usta, hava sıcaklıklarının artması durumunda barbun avında hareketlilik yaşanabileceğini belirterek, "Bir hafta güneşli hava olsa ve sıcaklık artsa çok iyi barbun olur. Kıştan beri barbun var ancak suyun soğuk olması ve kar sularının denize ulaşması nedeniyle sahile inemiyor" ifadelerini kullandı.

Deniz suyunun soğuk olmasının özellikle barbun balığının kıyıya gelmesini etkilediğini belirten Usta, "Beklediğimiz verimin biraz altında bir durum oldu. Yağmurların etkisi, havaların değişmesi ve neredeyse her gün yağmur yağması, dağlardaki kar sularını eriterek denize soğuk su taşıdı. Bu da su sıcaklığını düşürdü. Dolayısıyla su soğuk kaldı, yeterince ısınmadı. Su soğuk olunca balık kıyılara doğru ya gelmedi ya da az geldi. Buna rağmen istavrit bol oldu, barbun ise beklentilerimizin altında kaldı. İstavritin bol olması, kıyı balıkçılarını kurtardı diyebiliriz. Genelde bu dönemlerde istavrit, barbun, kefal ve mezgit avlardık. Mezgit ise bu sene biraz düşüşte, az ve ince çıkıyor. Geçmiş yıllara göre bazı çeşitler azalırken, bazıları çoğalıyor. Örneğin eskiden çok kalkan balığı olmazdı, ancak son 3-4 senedir kalkan balığı oldukça fazla oluyor. Barbun da eskisi kadar yoktu, bence iyi bir artış var. Son iki senedir orta irilikte istavritler görülmeye başladı. Biz herhalde bu mesleğin son nesli sayılırız. Hiç kimse çocuğunun balıkçı olmasını pek istemiyor. Belki on balıkçıdan biri çocuğunun balıkçı olmasını tercih eder. Bir hafta güneş görsek, sıcaklık yükselse çok iyi barbun olacağını tahmin ediyorum. Çünkü kıştan beri barbun var. Ancak su soğuk olduğu ve kar suları denize geldiği için sahile inemiyor" diye konuştu.

