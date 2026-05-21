Yeşil ve Mavinin Buluştuğu Arnavutköy'e Çevre Alanında Çifte Ödül

Karaburun Plajı, 2026 Yılı Uluslararası Mavi Bayrak Çevre Ödülü almaya hak kazanırken, Arnavutköy Belediyesi de çevre eğitimleri ve farkındalık çalışmalarıyla "2025 Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü"ne layık görüldü.

Yeşil alanları, Karadeniz kıyıları ve çevre odaklı projeleriyle dikkat çeken Arnavutköy, uluslararası ölçekte önemli bir başarı daha elde etti. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Karaburun Plajı, 2026 yılı için Uluslararası Mavi Bayrak Çevre Ödülü almaya hak kazandı. Böylece Karaburun Plajı, İstanbul'da Mavi Bayrak sahibi yalnızca 3 plaj arasında yer aldı.

Arnavutköy Belediyesi ise çevre bilincini artırmaya yönelik yürüttüğü eğitim, farkındalık ve sürdürülebilir yaşam çalışmalarıyla "2025 Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü"nün sahibi oldu. Bu başarıyla Arnavutköy Belediyesi, İstanbul'dan ödül alan tek belediye olurken, Türkiye genelinde ödüle layık görülen 9 belediye arasında yer aldı.



"Yeşil Mavi Arnavutköy" vizyonu güçleniyor

Uluslararası kriterler doğrultusunda verilen Mavi Bayrak ödülleri; çevre yönetimi, deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi, güvenlik ve sürdürülebilir yaşam politikaları gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor. Arnavutköy Belediyesi'nin özellikle çevre farkındalığına yönelik eğitim çalışmaları, sahil temizliği faaliyetleri ve sürdürülebilir çevre politikaları bu başarıda önemli rol oynadı.

Çevre yatırımlarıyla dikkat çeken Arnavutköy'de, Karaburun sahilinde yürütülen çalışmaların yanı sıra doğayı korumaya yönelik projeler de aralıksız sürdürülüyor. "Yeşil Mavi Arnavutköy" vizyonuyla hareket eden Arnavutköy Belediyesi, çevreye duyarlı şehircilik anlayışıyla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefliyor.



2027 Mavi Bayrak Lansman ve Ödül Töreni'nin Arnavutköy'de yapılması planlanıyor

Elde edilen başarıların ardından 2027 yılı Mavi Bayrak Lansman ve Ödül Töreni'nin Arnavutköy'de gerçekleştirilmesinin planlanması da ilçede memnuniyetle karşılandı. Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Arnavutköy Belediyesi, denizine, doğasına ve geleceğine sahip çıkan projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

