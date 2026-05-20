Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda Bayram Coşkusu

Birçok farklı ülkeden yaklaşık 700 sporcu, İstanbul Boğazı’nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla; İstanbul Valiliği, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda "Kurtuluş Kupası" heyecanı yaşandı. Zorlu mücadeleyi birinci olarak tamamlayan Enka Sailing Team, Kurtuluş Kupası’nın sahibi oldu.

İlk start Adalar’da, büyük final boğazda

Yarış programı kapsamında yelkenciler, yarışın ilk günü olan 17 Mayıs’ta İstanbul’un simge noktalarından biri olan Adalar parkurunda mücadele etti. Kurtuluş Kupası’nın kazananının belirleneceği görkemli final ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, milli mücadele ruhuna uygun olarak İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. Birçok ülkeden yaklaşık 700 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan Boğaz hattında bu anlamlı günde tam bir görsel şölen yaşandı.

Enka Sailing Team Kurtuluş Kupası’nın sahibi oldu

Yarışlarda Levent Peynirci yönetimindeki Enka Sailing Team, "Enka Cheese" teknesiyle Kurtuluş Kupası’nın sahibi oldu. Onur Bilgen yönetimindeki Logo Yelken Takımı ikinci olurken, Selim Kakış yönetimindeki Zacapa da yarışı üçüncü olarak bitirdi.

ORC O kategorisinde de Levent Peynirci yönetimindeki Enka Sailing Team birinci, İbrahim Gülataş yönetimindeki TSK Spor Gücü DHO Ariva teknesiyle ikinci, Engin Özgen yönetimindeki Unilever takımı üçüncü oldu.

ORC 1 kategorisinde ise Ahmet Köroğlu yönetimindeki Beymen Club birinciliği elde ederken, Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki STM Yelken Takımı yarışı ikinci, Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding de yarışı üçüncü tamamladı.

ORC 2 kategorisinde de Onur Bilgen yönetimindeki Logo Yelken Takımı birinci, Selim Kakış yönetimindeki Zacapa ikinci, Burak Cora yönetimindeki Team Zero üçüncü oldu.

ORC 3 kategorisinde ise Güney Kaptan yönetimindeki Helly Hansen birinciliği elde ederken, Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki Bioderma-GSÜ ikinci, Evren Koncagül yönetimindeki Tüpraş üçüncü oldu.

ORC 4 kategorisinde birinciliği Yusuf Tunç, Kerem Gökhan Bulut yönetimindeki Samsun Yelken, ikinciliği Bartu Özsoy yönetimindeki ICA-CTD, üçüncülüğü de Berk Gürpınar yönetimindeki TV Plus elde etti.

Gezgin kategorisinde ise Hasan Can Ürek yönetimindeki Volvo Car Sailing Team birinci, Güray Zümbül yönetimindeki Medipol Üniversitesi Yelken Takımı ikinci, Muhammed Ali Şahin yönetimindeki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu takımı DHO Akova teknesiyle üçüncü oldu.

Sporboats kategorisinde ise Batu Özonur yönetimindeki Marmara Yelken Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Ege Berk Hacıoğlu yönetimindeki HSSK Quick Sigorta ikinci, Oytun Türkmen yönetimindeki Team Doppio üçüncü oldu.

