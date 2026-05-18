Ocean Voyager Yerli Sistemlerle Deniz Elektroniğinde Küresel Güç Olmayı Hedefliyor

Yerli mühendislik altyapısı, küresel servis ağı ve yüksek güvenirlik odaklı çözümleriyle deniz elektroniği alanındaki ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefleyen firma, sivil denizcilikten elde ettiği tecrübeyi savunma standartlarına taşıyarak milli bir teknoloji gücü oluşturuyor.

SAHA EXPO 2026’da deniz elektroniği alanındaki özgün çözümleriyle öne çıkan firma, dünyada Voyage Data Recorder (VDR) üretebilen altı ülkeden biri konumuna gelen Türkiye’nin bu alandaki stratejik gücünü temsil ediyor. Firma, 2023 ve 2025 yıllarında “Gemi Yan Sanayi” kategorisinde üst üste ihracat ödülü kazanarak küresel pazardaki büyümesini sürdürdü.

Yerli Test Altyapısıyla Dışa Bağımlılığı Azaltıyor

Ocean Voyager, 2 bin metrekarelik tam donanımlı tesisinde Compass Safe Distance, Shipborne Display Testleri ve Speech Transmission Index gibi kritik test altyapılarını kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu altyapı sayesinde deniz elektroniği alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve sektörel bağımsızlığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Firmanın amiral gemisi teknolojileri arasında yer alan VDR (Voyage Data Recorder) sistemleri, MED sertifikasyonuyla dünya genelinde kullanım alanı buluyor. Köprüüstü seyir yardımcıları kapsamında geliştirilen Gyro Repeater, Digital Heading Repeater ve Multi Functional Display cihazları ise operasyonel emniyeti artıran sistemler arasında yer alıyor.

Şirketin geliştirme çalışmaları devam eden GNSS Navigator, NAVTEX Receiver ve Fiber Optic Gyro ürünleri de su üstü ve su altı mevkilendirme projelerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Firma, elektromanyetik, akustik ve RF disiplinlerindeki mühendislik kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Platform İçi Personel Takip Sistemi Tanıtıldı

SAHA EXPO 2026’da lansmanı gerçekleştirilen Platform İçi Personel Takip Sistemi, uçak, gemi, kara aracı ve binalarda görev yapan personelin anlık konum ve yaşam bilgilerinin takip edilmesini sağlıyor. Sistem; saat, yaka kartı, tarayıcı ve arayüz uygulamaları üzerinden elde edilen verileri Voyage Data Recorder (VDR) ve Flight Data Recorder (FDR) sistemleriyle entegre şekilde çalıştırabiliyor.

Aynı zamanda platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen yüksek dayanımlı nihai veri kaydedici sistem sayesinde kritik verilerin güvenli şekilde depolanması hedefleniyor.

KORUG Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ortak Harekât Resmi

Firmanın dikkat çeken projelerinden biri olan KORUG Sistemi ise hava, kara ve deniz unsurlarına ait mobilite istihbaratını tek merkezde toplayarak gerçek zamanlı ortak harekât resmi oluşturuyor. Pasif dinleme prensibiyle çalışan sistem; ADS-B, AIS, LoRaWAN ve çok-konstelasyonlu GNSS modülleri sayesinde herhangi bir RF yayını yapmadan hava ve deniz platformlarını takip edebiliyor.

Sistem; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi güvenlik kurumlarının kullanımına yönelik geliştirildi.

KORUG EdgeX cihazı; gözetleme kuleleri, kıyı karakolları, insansız platformlar ve taktik araçlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanırken, dağıtık yapısı sayesinde tek nokta arızalarına karşı dayanıklı bir istihbarat ağı oluşturuyor.

Merkezi platform üzerinden çalışan sistem, hava-deniz-kara unsurlarını canlı takip edebilme, geçmiş hareket analizleri yapabilme ve geofence ihlali gibi otomatik uyarılar üretebilme kabiliyeti sunuyor. Sistem ayrıca saniyede 65 bin mesaj işleme kapasitesi ve düşük gecikmeli veri aktarımıyla geniş ölçekli operasyonel ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

Ocean Voyager yetkilileri, hedeflerinin “regülasyon değişikliklerine en hızlı cevabı veren, kullanıcı dostu ve yüksek yerlilik oranına sahip sistemler geliştirmek” olduğunu vurguladı.