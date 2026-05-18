Arkas Holding’den Urla’ya Gastronomi Eğitimi Desteği

Arkas Holding tarafından hayata geçirilecek lise binası, uygulama tesisi ve öğrenci pansiyonuyla gençlere uygulama ağırlıklı eğitim imkânı sunacak.

Arkas Holding, İzmir’de eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlayacak yeni bir protokole imza attı. Millî Eğitim Bakanlığı ile Arkas Holding arasında imzalanan protokol kapsamında, Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’nde gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim verecek mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapılacak.

Protokol, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın katılımıyla Bakanlıkta imzalandı. Yapım protokolüne Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna ile Arkas Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Cenk Sivrioğlu imza attı.

Uygulamalı eğitim için güçlü altyapı

Proje kapsamında 24 derslikli mesleki ve teknik Anadolu lisesi binasının yanı sıra öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağı bir uygulama tesisi ve 100 kız, 100 erkek öğrenci kapasiteli toplam 200 kişilik öğrenci pansiyonu yer alacak. Proje ve yapım işleri Arkas Holding tarafından anahtar teslim esasına göre üstlenilecek.

Yeni okulun tamamlanmasıyla öğrencilerin uygulama ağırlıklı eğitim olanaklarına erişimi artacak. Sektörle bağlantılı, nitelikli eğitim ortamları sayesinde gençlerin mesleki becerileri güçlenecek; turizm ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine destek sağlanacak.

İzmir’in gastronomi potansiyeline katkı

İzmir’in zengin mutfak kültürü, tarımsal üretim çeşitliliği ve turizm potansiyeliyle gastronomi eğitimi açısından güçlü bir merkez olduğuna dikkat çeken yatırım; yerel mutfak kültürünün korunmasına, coğrafi işaretli ürünlerin değerlendirilmesine ve gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Urla’da hayata geçirilecek gastronomi lisesi, mesleki ve teknik eğitimin fiziki kapasitesini güçlendirirken uygulamalı eğitim altyapısına da katkı sağlayacak. Proje, İzmir’in gastronomi, turizm ve yerel kalkınma potansiyelini destekleyen nitelikli bir eğitim yatırımı olarak öne çıkıyor.

Arkas Holding’den eğitime kalıcı destek

Urla’da hayata geçirilecek gastronomi lisesi, Arkas Holding’in eğitim alanındaki uzun soluklu katkılarının yeni bir adımı olacak. Holding, daha önce İzmir’de Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bornova’daki Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kamu eğitimine kazandırmış; denizcilik eğitimi alanında da Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi başta olmak üzere farklı desteklerle gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlamıştı. Yeni yatırım, Arkas Holding’in eğitimde kalıcı fayda yaratma yaklaşımını gastronomi, turizm ve yerel kalkınma odağıyla sürdürüyor.