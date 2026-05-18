Tamer Kıran’dan 18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü Mesajı

Denizcilik sektöründe kadınların artan katkısı ve başarıları, sektörümüzün geleceğine güç katmaya devam ediyor.

Gemi işletmeciliğinden limancılığa, mühendislikten hukuka, lojistikten denizcilik eğitimine kadar geniş bir çalışma alanı sunan denizcilikte, kadınların daha fazla temsil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilgi, azim, disiplin ve vizyonlarıyla denizciliğe değer katan kadınlarımızın, sektörümüzün gelişiminde çok daha güçlü roller üstleneceğine yürekten inanıyorum.

Kadınların fırsat eşitliği temelinde denizcilikte daha görünür ve etkin şekilde yer almaları, sektörümüzün sürdürülebilirliği ve geleceği açısından da önemli bir kazanım olacaktır.

Türk denizciliğinin, kadınların artan katkısı ve emeğiyle çok daha güçlü yarınlara ulaşacağına inanıyor, denizcilik sektöründe görev yapan tüm kadınlarımızın 18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.



Tamer KIRAN