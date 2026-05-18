Borusan Cat, TYBA Yat Sektörü Buluşması’nda Denizcilik Segmentine Yönelik Çözümlerini Sektörle Buluşturdu

Etkinlik süresince Borusan Cat standını ziyaret eden katılımcılar; şirketin denizcilik segmentine özel güç sistemleri, marin jeneratör çözümleri ve dijital izleme teknolojileri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacıyla Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da da faaliyet gösteren Borusan Cat, yat ve denizcilik sektörünün önde gelen paydaşlarını bir araya getiren TYBA Yat Sektörü Buluşması’nda, yüksek performans, yakıt verimliliği ve kesintisiz operasyon odağında geliştirdiği çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Ana sponsor olarak etkinlikte yer alan Borusan Cat, denizcilik operasyonlarında güvenilir güç ihtiyacına yanıt veren ürün ve hizmet yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik programı kapsamında düzenlenen “Borusan Cat ile Her Rotada Güvenilir Güç” başlıklı seminer oturumunda Borusan Cat Satış Lideri Uğur Kaymaz, Borusan Cat Ürün Mühendisi Ömer Furuncu ve Borusan Cat Servis Mühendisi Mert Yağız konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda, marin alandaki operasyonel verimlilik, yüksek performans ve süreklilik sağlayan çözümler ele alınırken Borusan Cat’in denizcilik segmentine yönelik uzmanlığı ve mühendislik yaklaşımı öne çıktı.

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, denizcilik operasyonlarında güvenilir güç, servis sürekliliği ve dijital takip çözümlerine ilişkin beklenti ve deneyimlerin paylaşılması açısından verimli bir platform sundu. Borusan Cat, denizcilik segmentine özel ürün ve hizmetleriyle yat sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yanıt veren güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı sürdürüyor.

