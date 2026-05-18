MAST İzmir Boat Show’a 25 Bin Ziyaretçi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı 25 bin 408 ziyaretçiyi ağırladı. Fuar İzmir düzenlenen fuarda, boyları 3 ile 15 metre arasında değişen 350’nin üzerinde deniz aracı sergilendi. Motor yatlardan katamaranlara, yelkenlilerden tekne ekipmanları ve deniz aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin ziyaretçilerle buluştuğu fuarda, ürünlerin yaklaşık yüzde 70’i yerli üretimden oluştu. 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar uzanan geniş fiyat aralığında teknenin sergilendiği fuar; sektör profesyonellerinin yanı sıra tekne ve yat tutkunlarını da ağırladı. Fuar, beş gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuar, sektördeki üretim kapasitesini, tasarım gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. İzmir’in denizcilik alanındaki üretim gücünü uluslararası vitrine taşıyan fuar, yeni iş birliklerine, satış bağlantılarına da ev sahipliği yaptı. Katılımcı firmalar, fuar boyunca hem ziyaretçi ilgisinden hem de gerçekleştirilen satışlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sektör Adına Gurur Verici

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan fuarın dördüncü yılında ulaştığı büyüklüğün ve gördüğü ilginin, organizasyonun sektör için ne kadar önemli bir buluşma noktası haline geldiğini gösterdiğini belirterek, “MAST İzmir Boat Show’u dört yıl önce yola çıkarken yalnızca bir fuar değil, Türkiye’nin denizcilik üretim gücünü dünyaya taşıyan sürdürülebilir bir platform olarak konumlandırmayı hedeflemiştik. Her yıl artan ziyaretçi sayısı, genişleyen katılımcı profili ve fuar boyunca oluşan ticari hareketlilik, bu hedefe adım adım ulaştığımızı gösteriyor. Fuarda sergilenen teknelerin büyük bölümünün yerli üretim olması ise sektörümüz adına ayrıca gurur verici. Yerli üreticilerimizin tasarım, kalite ve üretim kapasitesini hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerle buluşturmak, sektörün gelişimi açısından büyük değer taşıyor. Önümüzdeki yıl çok daha geniş katılım, daha güçlü uluslararası bağlantılar ve daha yüksek ticaret hacmiyle fuarı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

Daha Güçlü Bir Merkez Olma Hedefi

MAST İzmir Boat Show’un her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısına dikkat çeken İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, “ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlediğimiz MAST İzmir Boat Show, denizcilik sektörünü üreticiler, tedarikçiler, profesyoneller ve deniz tutkunlarıyla aynı platformda buluşturarak önemli bir ticaret ve etkileşim alanı oluşturdu. Bu yıl ziyaretçi sayısındaki artış ve fuar boyunca kurulan ticari bağlantılar, organizasyonun sektör açısından taşıdığı değeri bir kez daha gösterdi. İZFAŞ olarak İzmir’in fuarcılık gücünü farklı sektörlerde ulusal ve uluslararası ölçekte büyütmeyi sürdürecek, İzmir’i denizcilik ve fuarcılık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni İş Bağlantıları

İzmir Tekne İmalatçıları ve Aksesuarcıları Derneği Başkanı ve Mercan Yatçılık Firması sahibi Hüseyin Akduman da fuarın, yerli üreticilerin dünyaya açılması açısından önemli bir vitrin olduğunu vurgulayarak, “Tekne üreticileri ve tedarikçi firmalar olarak uzun yıllardır yerli üretimi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin birçok ülkeye ihracat yapan güçlü bir denizcilik sektörü bulunuyor. MAST İzmir Boat Show da bu üretim gücünü görünür kılan en önemli organizasyonlardan biri haline geldi. Bu yıl ziyaretçi yoğunluğu ve fuardaki ticari hareketlilik, organizasyonun artık uluslararası ölçekte büyüdüğünü gösteriyor. Yerli üreticilerin yabancı ziyaretçilerle bir araya gelmesi, yeni iş bağlantıları kurması ve ürünlerini tanıtabilmesi sektör adına çok değerli. Önümüzdeki yıllarda fuarın daha geniş alanlarda, daha fazla katılımcıyla büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

