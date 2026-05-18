Bir KTU DUIM MD Uygulaması Olan Seaconnect Türk Patent Tarafından Tescillendi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunları Derneği (KTÜ DUİM MD) tarafından geliştirilen mobil uygulama SeaConnect, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmi olarak tescil edildi.
Denizcilik sektörünü tek bir dijital platformda buluşturma vizyonuyla hayata geçirilen SeaConnect; sektör haberlerinden iş fırsatlarına, etkinlik duyurularından güçlü bir iletişim ağına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Alınan bu tescil, uygulamanın kurumsal kimliğini güçlendirirken aynı zamanda sürdürülebilir ve güvenilir bir dijital marka olma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
KTÜ DUİM MD tarafından yapılan değerlendirmede, SeaConnect’in yalnızca bir mobil uygulama değil, denizcilik ekosistemini bir araya getiren stratejik bir platform olduğu vurgulanırken, markanın tescillenmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konumlanma hedeflendiği ifade edildi.
SeaConnect’in önümüzdeki süreçte daha geniş kitlelere ulaşarak Türk denizcilik camiası içinde aktif bir iletişim ve etkileşim ağı oluşturması bekleniyor.
