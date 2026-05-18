Sirena Marine, 24 Metre Altı Yat İhracatında Liderliğini Sürdürdü

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 24 metre altı yat ihracatında geçen yıl olduğu gibi bu yılda lider olarak uluslararası başarı grafiğini bir kez daha tescilledi. 2025’te 80,7 Milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Sirena Marine, Birlik geneli ihracat sıralamasında da yedinci sırada yer alarak sektörün liderlerinden biri olduğunu gösterdi.

Entegre üretim ve global marka

Sirena Marine, Bursa Orhangazi’de 155 dönümlük entegre üretim tesisinde, Tuzla’daki üretim altyapısı ve Yalova-Altınova’daki yeni nesil süperyat üretim tesisiyle birlikte uçtan uca bir üretim ekosistemi yönetiyor. 2017 yılında T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi unvanını alan Orhangazi tesisi ve diğer üretim tesisleriyle Sirena Marine, yenilikçilik kapasitesini her geçen gün daha da artırıyor. 1000’i aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, kompozit üretimden mobilyaya, mühendislikten Ar-Ge’ye kadar tüm kritik süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Mevcut tesislerinde 50’yi aşkın tekneye kadar üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Sirena Marine, ürün gamını daha geniş bir müşteri profiline hitap edecek şekilde geliştirmeyi ve büyük boy yat segmentindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yerli işçilikle dünyanın dört bir yanına ihracat

Bugüne kadar 600’den fazla tekne üreten Sirena Marine, Türkiye’nin küresel tekne üreticisi olarak dünyanın dört bir yanına tekne ihraç ediyor. %100 yerli işçilikle ürettiği tekneleri kalitesi, yaratıcılığı ve el işçiliği ile birçok ülkede tekne severlerin ilk tercihlerinden biri. Bu sayede Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın önde gelen pazarlarında Türk işçiliği marka olmuş durumda. Amerika pazarında çok güçlü olan Sirena Marine; bugüne kadar Sirena Yachts markasıyla ürettiği teknelerin önemli bir kısmını ABD pazarına gönderirken, Amerika’da 48 ft – 118 ft aralığındaki seri üretim motoryat segmentinde ilk üç oyuncu arasında yer alıyor. ABD ile birlikte Sirena Marine’in öne çıkan pazarları arasında; Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri var. Şirket, 2026 itibarıyla mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi ve yeni bölgelerde daha dengeli bir büyüme sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede Güney Amerika, Orta ve Kuzey Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında daha güçlü bir ticari yapı oluşturmayı amaçlıyor.

