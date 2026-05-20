AVS Global ve Ekol Denizcilik’ten World Boating Day 2026’ya Güçlü Destek

AVS Global Ship Supply & Catering Management ve Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi, etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Ali Rıza Bilal ve Bahadır İşseven’in katılımına destek vererek organizasyona katkı sağladı.

“Kutup Fatihi” unvanıyla tanınan milli sporcu Ali Rıza Bilal, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumda Antarktika ve Grönland yürüyüşlerinden kesitler paylaşarak bu zorlu ekspedisyonlarda yaşadığı deneyimleri katılımcılara aktardı. Antarktika’da Güney Kutbu’na ulaşan ilk Türk olarak tamamladığı 933 kilometrelik yürüyüş ve ardından Grönland geçişi, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra güçlü bir mental hazırlığın da ne denli kritik olduğunu ortaya koydu.

Ali Rıza Bilal ve ultra dayanıklılık sporcusu Bahadır İşseven, sunumlarında ayrıca dünyanın en zorlu meydan okumalarından biri olan Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçme hedeflerini de paylaştı. Günler sürecek bu zorlu yolculukta sporcular; dev dalgalar, sert hava koşulları, uykusuzluk ve kesintisiz fiziksel eforla mücadele edecek. Bu hedef, aynı zamanda Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırma motivasyonunu da taşıyor.

Etkinliğin ardından Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen sporcular, aynı sunumu bu kez genç denizcilerle buluşturdu. Sunum sırasında öğrencilerin soruları yanıtlanırken, interaktif şekilde gerçekleşen bu buluşma büyük ilgi gördü. Program sonunda Ekol Denizcilik Genel Müdürü Serdar Öztuna tarafından sporculara plaket takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca, GİSBİR adına Sayın Nurettin Çalışkan’a ve Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’e, Ali Rıza Bilal tarafından imzalı kitap hediye edildi.

AVS Global ve Ekol Denizcilik, denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlayan, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden bu tür organizasyonların destekçisi olmaya devam etmektedir. Her iki kurum da yalnızca operasyonel alanda değil, sektörün geleceğine değer katacak sosyal ve eğitsel projelerde aktif rol üstlenmeyi sürdürmektedir.

