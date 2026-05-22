TAYK 2026 Sezonu hızlı başladı

Türkiye’de açık deniz yelken sporunun en köklü organizasyonlarından biri olan Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), 2026 sezonunda gerçekleştirdiği ilk iki trofe yarışının ardından gözünü sezonun önemli etaplarından biri olan Marmara Kupası’na çevirdi.

2026 yarış sezonuna yoğun ilgiyle başlayan TAYK’ta; 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Komodorlar Serisi-1 ile 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Komodorlar Serisi-2 HDI Sigorta Kupası, İstanbul ve Marmara Denizi’nde yelken tutkunlarını bir araya getirdi.

TAYK 3.Trofe yarışı olan Marmara Kupası 23 Mayıs’ta

Sezonun bir sonraki büyük buluşması ise 23 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek Marmara Kupası olacak. Marmara Denizi’nin dinamik parkurunda gerçekleştirilecek yarış, farklı sınıflardan çok sayıda ekibi aynı rotada buluşturacak. TAYK’ın geleneksel yarış kültürünün önemli organizasyonlarından biri olan Marmara Kupası; takım ruhu, strateji ve dayanıklılığı ön plana çıkaran yapısıyla sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TAYK 2026 sezonunda 13 yarış organizasyonu

Nisan ayından ekim ayı sonuna kadar uzanan TAYK 2026 sezon takviminde toplam 13 organizasyon yer alıyor. Takvim kapsamında İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Adalar parkurları, Moda ve Kalamış hattı ile Bozcaada ve Çeşme’ye uzanan coğrafi rotalarda yarışlar düzenlenecek. Sezon boyunca gerçekleştirilecek organizasyonlar; Komodorlar Serisi etaplarından TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası 55. Yıl, TAYK Eker Olympos Regatta’dan Boğaz Yarışı ve Cumhuriyet Kupası’na kadar Türkiye yelken sporunun geleneksel ve prestijli yarışlarını bir araya getiriyor. 55 yıllık yarış kültürünü sürdüren TAYK, 2026 sezonunda sporcuları, kulüpleri, sponsorları ve kurumsal paydaşları aynı yelken ekosisteminde buluşturarak Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

TAYK Trofesi ile denizlerde rekabet ve heyecan ekim ayına kadar devam edecek

TAYK 2026 sezonunun merkezinde yer alan TAYK Trofesi ise Türkiye açık deniz yelken sporunun en prestijli ve geleneksel yarış serilerinden biri olmayı sürdürüyor. Nisan ayından ekim ayı sonuna kadar devam edecek trofe kapsamında İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Adalar parkurları ve Ege rotalarında gerçekleştirilecek yarışlar; sezon geneline yayılan puanlama sistemiyle ekipleri uzun soluklu bir rekabet içinde buluşturacak. Şamandıra yarışları, coğrafi etaplar ve boğaz yarışlarından oluşan trofe yapısı; farklı hava koşulları, stratejik rota tercihleri ve ekip performansını aynı yarış ekosisteminde bir araya getirirken, TAYK Trofesi’ni yalnızca bir yarış serisi değil, sezon boyunca devam eden kapsamlı bir yelken rekabet platformuna dönüştürüyor.

1971 yılında kurulan TAYK, düzenlediği organizasyonlarla Türkiye’de offshore ve açık deniz yelken sporunun gelişimine öncülük etmeyi sürdürüyor. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Ege parkurlarında gerçekleştirilen yarışlar; sporun yanı sıra denizcilik kültürü, takım ruhu ve uluslararası yarış standartlarının gelişimine de katkı sağlıyor.

Ceren Veziroğlu: “2026 sezonunda yelken ekosistemini daha da büyütmeyi hedefliyoruz”

TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu, 2026 sezonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2026 sezonunda İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne, Adalar parkurlarından Çeşme rotasına uzanan çok güçlü bir yarış takvimi oluşturduk. Nisan ayından ekim ayı sonuna kadar gerçekleştireceğimiz 12 trofe yarışı ve 1 trofe dışı IRC Şampiyonası ile sporcuları, kulüpleri, sponsorları ve denizcilik dünyasını aynı yelken ekosisteminde buluşturmayı hedefliyoruz. TAYK olarak yalnızca yarış düzenleyen değil, aynı zamanda Türkiye’de açık deniz yelken kültürünün gelişimine katkı sağlayan bir yapı olmayı sürdürüyoruz.”

TAYK 2026 devam eden yarış takvimi

23 Mayıs 2026 Trofe 3: Marmara Kupası

Marmara Denizi

13-14 Haziran 2026 Trofe 4: Komodorlar Serisi -3 / Burgazada Deniz SK Kupası

Burgazada – Adalar Parkuru

28 Haziran 2026 Trofe 5: TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası

İstanbul Boğazı

11-14 Temmuz 2026 Trofe 6: TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası 55.Yıl

İstanbul – Bozcaada – Çeşme

15-18 Temmuz 2026 IRC Şampiyonası Çeşme (Trofe dışı organizasyon)

Çeşme / İzmir

14-16 Ağustos 2026 Trofe 7: TAYK Eker Olympos Regatta

İstanbul Boğazı – Moda – Caddebostan Parkurları

29 Ağustos 2026 Trofe 8: MYSK – Cahit Üren Kupası

İstanbul – Marmara Parkuru

3 Ekim 2026 Trofe 9: TAYK Boğaz Yarışı

İstanbul Boğazı

10 Ekim 2026 Trofe 10: TAYK Aqua Florya Kupası

Florya / İstanbul

24 Ekim 2026 Trofe 11: MYSK – Mass Kardeşlik Kupası

Moda – Kalamış

25 Ekim 2026 Trofe 12: TAYK Moda Deniz Kulübü – Cumhuriyet Kupası

Kadıköy – Moda Açıkları

TAYK 2026 sezonu boyunca deniz, rekabet ve takım ruhu aynı yelken ekosisteminde buluşacak.