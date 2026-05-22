TOBB’un 82. Genel Kurulu Kapsamında Büyük Bir Heyet Ata’nın Huzuruna Çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 82. Genel Kurulu kapsamında, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.​​

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da heyetle birlikte, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 82. Genel Kurulu kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.



TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, Oda, Borsa Başkanları ve delegelerin katıldığı törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Genel Kurul Başkanı, Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı ve DTO Meclis Üyesi Cihan Ergenç Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Genel Kurul Başkanı Cihan Ergenç, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri olarak, aziz hatıranıza saygımızı, devletimizin kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı vurgulayabilmek adına huzurunuzdayız.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, bu sene 82’inci Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Sizler vatanımızı düşmanlardan temizleyip, aydınlık, uygar, güzel günlerin temellerini attınız. Türk özel sektörü olarak bizlere düşen de bu onurlu emanete sahip çıkmak, iktisadi alanda bu büyük zaferin taçlanmasını sağlamaktır.

Üretim gücümüzü büyütmek, istihdamı artırmak, yatırımları çoğaltmak en temel hedefimizdir. Biz bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilkelerinin kıymetini çok iyi biliyoruz ve çizdiğiniz yolu, gösterdiğiniz hedefleri asla unutmayacağız. Biz ve bizden sonra gelecek nesillerin de bu değerlere sahip çıkıp, canları pahasına bu cennet vatanı koruyacağına, medeniyet yarışında en ileri noktalara taşıyacağına eminiz.

Türk özel sektörü ve girişimcisi olarak, bu yolda üzerimize düşeni yaparak, ülkemizi aklın ve bilimin ışığında çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilme kararlılığımızın sözünü huzurunuzda tekrarlıyoruz.

Büyük Camiamız adına, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği olanları, canlarını ortaya koyan herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”.

