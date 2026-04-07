Ege Denizi’nde Göçmen Kaçakçılarına Sahil Güvenlik’ten Film Gibi Operasyon

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın 22 Adasından biri olan Maden Adası açıklarında fırtınalı hava şartlarına rağmen Midilli Adası’na düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen sürat motoru bot, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatli takibi sonucu durduruldu.

Zorlu deniz şartlarında gerçekleştirilen operasyonda ekipler, yüksek dikkat gerektiren gemi manevralarıyla süratli botu kontrol altına alınmak üzereyken botu kullanan Tunus asıllı 45 yaşındaki A.H. isimli göçmen kaçakçısı zanlısı, Güneş Adası’na baştan kara vurarak kaçmaya başladı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Güneş Adası’nda geniş çaplı arama sonucunda yakalanan A.H. isimli zanlı gözaltına alındı.



Göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen sürat motoruna el konulurken, Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, milletin güvenliği ve insan hayatının korunması için gece gündüz demeden her daim görev başında olduklarını açıkladı.

