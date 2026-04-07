Kuşadası Açıklarında Motoru Bozulan Tekne Kurtarıldı

Olay, Kuşadası açıklarında saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir özel teknenin henüz bilinmeyen bir nedenle motoru arızalandı ve rüzgarın etkisiyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden bir Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürüklenen teknedeki iki vatandaşı emniyete aldı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda, bahse konu tekne ve içerisindeki şahıslar güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

