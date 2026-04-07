Tayland’da Teknede Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı
Tayland’daki turistik Phuket Adası’nda iskelede bulunan bir teknede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Tayland’ın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Phuket Adası’nda iskelede bağlı bulunan bir teknede patlamada meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından teknede yangın çıktı. Tekne yangını kontrol altına almak için açık denize çekilirken, olay yerine itfaiye tekneleri sevk edildi.
Yerel basın, olayda 1 kişinin kaybolduğunu ve patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.
