Lodos ve Dalgaların Vurduğu Gemlik'ten Acil Liman Çağrısı

Bursa'nın Gemlik ilçesi ve Kumla sahilinde gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli lodosun yol açtığı dev dalgaların dövdüğü sahilde bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne, fırtınanın şiddetine dayanamayarak su alıp battı ya da sürüklenerek ağır hasar aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla limana ve sahil şeridine koşan tekne sahipleri, milli servet olarak nitelendirdikleri araçlarının kullanılamaz hale geldiği acı manzarayla karşılaştı. Şiddetli rüzgar iskelelerde de tahribata yol açarken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi'nden acil liman çağrısı



Dalarel, lodos ve poyrazın son aylarda denizi iyice bozduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gemlik'e artık gerçek bir liman şart oldu. Sürekli teknelerimiz, kayıklarımız batıyor; milli servetimiz göz göre göre yok oluyor. Yıllardır derme çatma yapılarla idare etmeye çalıştık ama artık olmuyor. Projesi hazır olan liman yerlerimiz var, sadece yapılması kalıyor. Gemlik adeta unutulmuş bir bölge gibi, kimse halimizi görmüyor. Yetkililere sesleniyoruz; bu mağduriyet artık son bulmalı."

Lodosun etkisinin gün içinde de aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda olmaları konusunda uyardı.

