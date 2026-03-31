İstanbul’a NATO Deniz Unsur Komutanlığı Konuşlandırılıyor

Söz konusu gelişme, Türkiye’de kurulacağı belirtilen NATO Kolordu Karargâhı haberlerinin ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Beykoz’daki Anadolukavağı bölgesinde konuşlandırılması planlanan komutanlık, Karadeniz’de yürütülen mayın karşı tedbirleri faaliyetleriyle bağlantılı olacak. Bu kapsamda Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın oluşturduğu “Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu” ile ilişkili bir yapı üzerinde duruluyor.

Ziyaretle Gündeme Geldi

Konuya ilişkin açıklama, yabancı askeri heyetin ziyareti üzerinden kamuoyuna yansıdı. Çok Uluslu Kuvvet-Ukrayna Operasyonel Karargâhı Komutanı ve beraberindeki heyetin, kurulması planlanan komutanlık bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Tartışmalar Gündemde

Gelişme, siyasi ve askeri açıdan çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasi isimler, söz konusu yapının kapsamı ve yetkileri hakkında kamuoyuna daha açık ve şeffaf bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca kurulacak yapının yalnızca mayın karşı tedbir faaliyetleriyle sınırlı olup olmayacağı, Karadeniz’deki güvenlik dengelerine nasıl etki edeceği ve uluslararası katılımın söz konusu olup olmayacağı gibi sorular da gündeme taşındı.

Türkiye’nin Rolü Tartışılıyor

Uzmanlar ve siyasetçiler, bu gelişmenin Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolünü yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle NATO’nun kara ve deniz unsurlarını kapsayan yeni yapılanmalarıyla birlikte Türkiye’nin stratejik konumunun daha da önem kazandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi