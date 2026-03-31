İstanbul’a NATO Deniz Unsur Komutanlığı Konuşlandırılıyor
Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İstanbul’da bir “Deniz Unsur Komutanlığı”nın konuşlandırılması planlanıyor.
Söz konusu gelişme, Türkiye’de kurulacağı belirtilen NATO Kolordu Karargâhı haberlerinin ardından gelmesiyle dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Beykoz’daki Anadolukavağı bölgesinde konuşlandırılması planlanan komutanlık, Karadeniz’de yürütülen mayın karşı tedbirleri faaliyetleriyle bağlantılı olacak. Bu kapsamda Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın oluşturduğu “Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu” ile ilişkili bir yapı üzerinde duruluyor.
Ziyaretle Gündeme Geldi
Konuya ilişkin açıklama, yabancı askeri heyetin ziyareti üzerinden kamuoyuna yansıdı. Çok Uluslu Kuvvet-Ukrayna Operasyonel Karargâhı Komutanı ve beraberindeki heyetin, kurulması planlanan komutanlık bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Tartışmalar Gündemde
Gelişme, siyasi ve askeri açıdan çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasi isimler, söz konusu yapının kapsamı ve yetkileri hakkında kamuoyuna daha açık ve şeffaf bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca kurulacak yapının yalnızca mayın karşı tedbir faaliyetleriyle sınırlı olup olmayacağı, Karadeniz’deki güvenlik dengelerine nasıl etki edeceği ve uluslararası katılımın söz konusu olup olmayacağı gibi sorular da gündeme taşındı.
Türkiye’nin Rolü Tartışılıyor
Uzmanlar ve siyasetçiler, bu gelişmenin Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolünü yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle NATO’nun kara ve deniz unsurlarını kapsayan yeni yapılanmalarıyla birlikte Türkiye’nin stratejik konumunun daha da önem kazandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.