İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan Geçişlere Ücret Getiren Yasa Tasarısına Onay

Taslak, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere gündeme alınmaya hazırlanıyor.

Komisyon üyesi Mücteba Zarei, “Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik stratejik eylem” başlıklı tasarının komisyon toplantısında ön onay aldığını ve yasama sürecinin bir sonraki aşamasına geçtiğini açıkladı.

Geçişlere Kısıtlama ve Ücret Düzenlemesi

Taslakta, boğazdaki güvenlik düzenlemeleri, deniz taşımacılığı güvenliği ve çevresel başlıkların yanı sıra mali düzenlemelere de yer veriliyor. Buna göre, gemi geçişlerinde riyal bazlı ücretlendirme sistemi öngörülüyor.

Ayrıca tasarıda, ABD ve İsrail’e ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin yasaklanmasına yönelik maddeler ile İran’a yönelik yaptırımlara katılan ülkelere kısıtlama getirilmesini içeren düzenlemeler de bulunuyor.

Taslakta, İran’ın boğaz üzerindeki egemenlik rolünün güçlendirilmesine yönelik hükümler ile Umman ile hukuki statü konusunda iş birliğini kapsayan maddeler de dikkat çekiyor.

Süreç Nasıl İşleyecek?

İran’da yasa tasarıları öncelikle ilgili komisyonlarda detaylı şekilde ele alınıyor. Komisyonlardan geçen taslaklar, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylamasına sunuluyor.

Genel Kurul’da kabul edilen düzenlemeler ise nihai onay için Anayasayı Koruyucular Konseyi’ne gönderiliyor. Konseyin onayının ardından tasarı yasalaşarak yürürlüğe giriyor.