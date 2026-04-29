Piri Reis Üniversitesi “Turkuazla Buluşma Festivali” Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Turkuazla Buluşma Festivali” geniş katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen festival, denizcilik kültürünü toplumla buluşturmayı amaçladı.

Festivalin organizasyon sürecine, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ziya Söğüt öncülük etti. Etkinliğe üniversite yönetimi de yoğun ilgi gösterirken, da festivale katılarak programda yer aldı.

Etkinlik kapsamında ilçe protokolü de festivali ziyaret etti. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney festival alanını gezerek etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Festivalde konuşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz ekosistemine dikkat çeken “Pina” belgeseli hakkında katılımcılara bilgi verdi. Belgesel aracılığıyla denizlerin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Çeşitli derneklerin katılım sağladığı festivalde Deniz Kültürü Derneği de yer aldı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklar uçurtma uçurdu, halat çekme yarışına katıldı ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Yoğun katılımın olduğu festival, denizcilik kültürünü yaygınlaştıran etkinlikleri ve sosyal etkileşimiyle katılımcılardan tam not aldı.