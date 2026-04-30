Rus Turistler Aylar Sonra Kruvaziyer İle Samsun'da

856’sı yolcu olmak üzere toplam bin 300 kişilik kafile, kente turizm açısından canlılık getirdi.

Sochi Limanı’ndan hareket eden kruvaziyer; İzmir, İstanbul ve Bartın duraklarının ardından sabah saatlerinde Samsun Limanı’na ulaştı. Liman işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, vakit kaybetmeden kenti keşfetmeye başladı.

Ziyaretçiler en çok Atakum sahili, Amisos Tepesi ve Bandırma Vapuru Müzesi’ne ilgi gösterirken, şehir merkezindeki alışveriş noktalarında da yoğunluk oluşturdu. Turistlerin bir kısmı ise düzenlenen turlarla Samsun’un ilçelerindeki turistik alanları gezdi.



