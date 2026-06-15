Celestyal Gemilerinde Dünya Kupası Heyecanı Canlı Yayınlanıyor

Maçlar, Celestyal Discovery ve Celestyal Journey gemilerinin ortak kullanım alanlarında izlenebilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada’da düzenleniyor. Karşılaşmalar, her iki gemide bulunan Café Nation alanlarında yayınlanırken, ayrıca Celestyal Journey’de ayrıca Martini Lounge, Galazio Bar ve Halara Bar ekranlarından da yayın yapılıyor. Yayın yapılacak alanlar ve maç saatleri, her sefer için gemilerin günlük programlarında ayrıca duyuruluyor.

Celestyal Ticari İşler Direktörü Lee Haslett konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünya Kupası, insanları bir araya getiren nadir organizasyonlardan biri ve misafirlerimizin birçoğunun tatildeyken de takımlarını takip etmek isteyeceğini biliyoruz. Celestyal olarak hem denizde hem karada unutulmaz deneyimler sunmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle maç yayınlarını ortak alanlarımıza taşımak, gemi atmosferine doğal bir katkı sağlıyor. Misafirlerimiz Yunan Adaları, Adriyatik veya Akdeniz’de seyahat ederken tatillerinin keyfini çıkarabilir, diğer futbolseverlerle bir araya gelebilir ve turnuvanın heyecanını yaşamaya devam edebilir.”

Ege Denizi’nin ortasında sıra dışı Dünya Kupası deneyimi

Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ise Celestyal turlarına katılan Türk misafirlerin de cruise’da Dünya Kupası keyfi yaşayacaklarını belirterek ‘’Tarihin en büyük Dünya Kupası organizasyonunda 48 takım 104 maçta mücadele edecek. Türk milli takımımızın 14 Haziran Pazar günü 07:00’de Avustralya ile, 20 Haziran cumartesi günü saat 06:00’da Paraguay ile, 26 Haziran Cuma günü ise saat 05: 00’te ABD ile karşılaşmalarını Ege Denizi’nin ortasında izlemek sıra dışı bir deneyim olacak. Spor sevenleri, Kupa heyecanını bir gemide yaşamak isteyenleri yolculuğumuza bekliyoruz’’ dedi.