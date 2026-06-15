Gökhan Karakaş’ın Acı Günü
Denizcilik basınından sevgili meslektaşımız Gökhan Karakaş’ın babası Hüseyin Karakaş hayatını kaybetti.
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Merhum Hüseyin Karakaş’ın cenazesi, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Maltepe Şehit Ömer Halisdemir Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Likya Reklamcılık ve Vira Haber ailesi olarak, merhum Hüseyin Karakaş’a Allah’tan rahmet; başta Gökhan Karakaş olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Vira Haber
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Etiketler : Gökhan Karakaş, Basın, Hüseyin Karakaş
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