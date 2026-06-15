Arkas Line Gökova'nın Korunması İçin Akdeniz Koruma Vakfı ile İş Birliği Yapıyor

Arkas Line, Akdeniz Koruma Vakfı ile başlattığı iş birliği kapsamında Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bilimsel izleme ve sahadaki koruma faaliyetlerini bir araya getiren iki projeye destek vererek bölgenin ekosisteminin sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağlıyor.

Arkas Line, Akdeniz Koruma Vakfı'nın (AKV) altı istasyondan oluşan özel çevre koruma bölgelerinde yürüttüğü Deniz Koruyuculuğu Sistemi ile İklim ve Ekosistem İzleme Programının Gökova ayağında iki istasyona sponsor olarak, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik uzun vadeli taahhüdünü güçlendiriyor. Program; bilimsel iklim ve ekosistem izleme çalışmalarıyla sahada sürekli varlığı bir araya getiren, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir koruma modeli sunuyor.

Deniz Koruyuculuğu ve İklim Ekosistem İzleme Programları ile Kesintisiz Koruma

Gökova ÖÇKB’de yürütülen program, iki projeyi kapsıyor.

Deniz Koruyuculuğu Sistemi ile, balıkçılığa kapalı alanlarda yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için bölgede iki deniz koruyucusu ve iki devriye botu ile sürekli saha kontrolü sağlanıyor.

İklim ve Ekosistem İzleme Programı sayesinde deniz suyu sıcaklığından pH ölçümlerine, balık biyokütlesi sayımlarından hassas tür ve habitat takibine kadar birçok veri bilimsel yöntemlerle düzenli olarak takip ediliyor.

Bu bütüncül yapı, Gökova’nın korunmasını sadece saha faaliyetleriyle değil, aynı zamanda karar vericilere aktarılan düzenli bilimsel veri akışıyla güçlendiriyor.

Uzun Vadeli Etki İçin Stratejik Bir İş Birliği

Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda çevresel ve toplumsal etkiyi odağına alan Arkas Line, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.

Şirket, bu iş birliğini sürdürülebilirlik yaklaşımının doğal bir uzantısı olarak değerlendirirken Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas mütevelli heyetinde yer alması bu konuya verilen önemin ve kararlılığın altını çiziyor. Akdeniz Koruma Vakfı mütevelli heyetinde, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Koç Holding Hukuk ve Uyum Başkanı Kenan Yılmaz, Organik Kimya Eş CEO’su ve Türkiye’deki İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stefano Kaslowski, Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya’nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, Mimar ve Sanayi Dalgıcı Ali Enes Edis ve Akdeniz Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ali Kızılkaya bulunuyor.

Hayata geçirilen çalışmalar, yalnızca ekosistemin korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda denizlerin sağlıklı geleceğine yönelik farkındalığın oluşmasına da somut katkı sunmayı hedefliyor. Programdan elde edilecek bilimsel veri ve bulgular bölgesel koruma çalışmalarına yön verirken farkındalığın artmasına da destek olacak. Aynı zamanda gerekli önlemleri alınmasına ve aksiyonların hayata geçirilmesine zemin hazırlayacak. Arkas Line çalışanlarının da farklı aşamalarda sürece dahil edilmesiyle, denizlerin korunmasına yönelik etki alanının genişletilmesi amaçlanıyor.