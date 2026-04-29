SMM 2026 Denizcilik Dönüşümüne Yön Verecek

Fuarın açılmasına aylar kala katılımcı talebinin hızla arttığı ve stant alanlarının büyük ölçüde dolduğu bildirildi.

Organizasyon yetkilileri, etkinlikte 120 ülkeden 2 bin 200’ün üzerinde katılımcı ve yaklaşık 50 bin uluslararası ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiğini açıkladı. Etkinliğin, klasik bir ticaret fuarının ötesinde, küresel denizcilik endüstrisi için stratejik bir buluşma platformu olacağı vurgulandı.

Deniz Güvenliği ve Savunma Öne Çıkacak

SMM 2026’da deniz güvenliği ve savunma konuları ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, siber tehditler ve deniz yolu güvenliği konularının ele alınacağı etkinlikte, sektör temsilcileri çözüm önerilerini masaya yatıracak.

Uluslararası Deniz Güvenliği ve Savunma Konferansı (MS&D) kapsamında; yapay zekâ, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirilecek.

Enerji Verimliliği ve Karbonsuzlaşma Gündemde

Artan enerji maliyetleri ve çevresel düzenlemeler doğrultusunda, fuarda enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma konuları da ön planda olacak. “Energy Efficiency Hub” alanında, denizcilik sektörünün karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yenilikçi çözümler sergilenecek.

Uzmanlar, uzun vadede sektörün karbon nötr yakıtlara geçişinin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, farklı yakıt alternatifleri ve teknolojik çözümler tartışılacak.

Limanlar ve Dijital Dönüşüm

Etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek “All About Ports” konferansı, limanların artan stratejik önemine odaklanacak. Dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik gibi başlıkların ele alınacağı konferans, küresel liman endüstrisinin geleceğine ışık tutacak.

Ayrıca Maritime Future Summit ve Offshore Dialogue gibi oturumlarda, denizcilik sektöründeki dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konuları değerlendirilecek.

Sektörde İnsan Kaynağı Vurgusu

SMM 2026’da düzenlenecek Maritime Career Market etkinliği ile sektörün en önemli sorunlarından biri olan nitelikli iş gücü ihtiyacına da dikkat çekilecek. Etkinlikte, işverenler ile profesyoneller ve öğrenciler doğrudan bir araya gelecek.

Küresel Denizcilik İçin Stratejik Platform

“Denizcilik dönüşümünü yönlendirmek” temasıyla gerçekleştirilecek SMM 2026, enerji verimliliği, yapay zekâ, dijitalleşme ve deniz güvenliği gibi başlıklarda sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

Yaklaşık 90 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuar, denizcilik sektörünün tüm değer zincirini kapsayan uluslararası bir platform olarak öne çıkıyor.