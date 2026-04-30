Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Bodrum’da Türk ve Yunan Dostluğunu Buluşturacak

Ege’nin iki yakasından kültür, müzik ve lezzetleri bir araya getirecek festival, 3 Haziran’da Kos Adası ayağıyla devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı katkılarıyla düzenlenen festival, Türk ve Yunan halklarını kültür, sanat ve gastronomi etrafında buluşturmayı hedefliyor.

Başkanlardan Dostluk Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalin Ege’de barış ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, “Ege’nin iki yakasında yaşayan toplumların kültürünü ve ortak hafızasını bir araya getiren bu festival, dostluğu kalıcı hale getiren önemli bir buluşma alanıdır” dedi.

Tamer Mandalinci ise, festivalin komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Ege Denizi bizi ayırmıyor, aksine ortak değerlerimizle birbirimize bağlıyor. Bu buluşma, dostluk ve kardeşliği pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Katılım Artıyor

Festival, bu yıl Yunan adalarından gelen yoğun katılımla uluslararası boyutunu daha da güçlendiriyor. Theodosis Nikitaras, Christos Koronaios, Michalis Kolias ve Konstantinos Mamakos gibi isimlerin katılımı bekleniyor.

Turizmde Yoğunluk Bekleniyor

Festival öncesinde turizm acentaları tarafından Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Yunan adalarından özel tur programları oluşturulurken, organizasyonun Bodrum’da yoğun bir ziyaretçi akışı yaratması bekleniyor. Üç gün boyunca Kumbahçe bölgesinin Ege’nin en hareketli kültür buluşmalarından birine sahne olacağı ifade ediliyor.

200’e Yakın Stant ve Zengin Program

Festival kapsamında yaklaşık 200 stantta el emeği ürünler, yerel lezzetler ve iki yakanın kültürel mirası sergilenecek. Sahne programlarında halk oyunları, sirtaki gösterileri ve müzik performansları yer alacak. Girit mutfağından Bodrum’un yerel ot yemeklerine kadar geniş bir gastronomi deneyimi ziyaretçilere sunulacak.

Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Festivalin dikkat çeken yönlerinden biri de sosyal fayda boyutu olacak. Etkinlik süresince stantlardan elde edilen gelirlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği projelerine aktarılacağı açıklandı.

“Festival Bir Hafıza Alanı”

Organizasyon Komitesi Başkanı Nil Taşkıran, festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını belirterek, “Bu buluşma, iki yaka arasında kalıcı bir kültürel bağ kuran, dostluğu büyüten bir ortak yaşam alanıdır” dedi.

Ege’de Dostluk ve Kültür Buluşması

Her yıl artan katılımcı sayısı ve uluslararası ilgisiyle dikkat çeken festival, Bodrum’un önemli kültürel markalarından biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali, bu yıl da Ege’de dostluk, barış ve ortak yaşam kültürünü güçlendirmeye hazırlanıyor.