Ayvalık Açıklarında Durdurulan Teknede 158 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu; deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-107) tarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda; 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.

