81 İlden Öğretmenler Mavi Gelecek İçin Buluştu

Program kapsamında öğretmenler, sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla iki gün süren kapsamlı eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliği ve Vehbi Koç Vakfının desteğiyle hayata geçirilen “81 İlde Dersimiz Mavi” projesi kapsamında, deniz ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine odaklanan kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Projenin ilk adımı, 21 Nisan’da düzenlenen çevrim içi buluşmayla atıldı. Bu kapsamda Prof. Dr. Asude Hanedar “Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Karşı Karşıya Olduğu Tehditler”, Prof. Dr. Hasret Nuhoğlu ise “Suyu Anlamada Sistem Düşüncesinin Önemi” başlıklı sunumlarıyla öğretmenlerle buluştu. Katılımcılar, su krizinin boyutlarını bilimsel bir perspektifle değerlendirme imkânı elde etti.

27–28 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen yüz yüze programda MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, söz konusu çalışmanın kurumlar arası iş birliğini pekiştirerek eğitim faaliyetlerine katkı sunacağını ifade etti. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu öğretmenlerin bu projedeki rolünün son derece önemli olduğuna değinerek gerçek etkinin sınıflarda başladığını ve öğrenciler aracılığıyla geleceğe taşındığını vurguladı. Bu süreçte kazanılan bilgi ve deneyimin yalnızca bugünü değil, yarının çevre bilincini de şekillendireceğini belirterek, projenin uzun vadeli bir farkındalık dönüşümünün başlangıcı niteliği taşıdığını dile getirdi. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu ise “Vehbi Koç Vakfı olarak destek verdiğimiz bu program ile iklim değişikliği ve su kaynakları gibi kritik konularda öğretmenlerimizle birlikte düşünmeyi, birlikte üretmeyi ve bu alanda güçlü bir etki yaratacak bir topluluğun parçası olmayı önemsiyoruz. Gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve saha uygulamalarıyla, edinilen deneyimleri sınıflara taşıyacağınıza ve öğrencilerin farkındalığını artıracağınıza inanıyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 100 öğretmen, Deniz ve Su Kaynakları Eğitimi’nin ardından düzenlenen “Bölgesel Sürdürülebilirlik” atölyesinde bir araya gelerek, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinde karşılaşılan su sorunlarını ele alarak çözüm önerileri geliştirdi. Atölye boyunca, Prof. Dr. Asude Hanedar, öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak rehberlik etti. Ayrıca, öğretmenler Emirhan Uslu ve Yağız Paçacı’nın eğitmenliğinde gerçekleşen “Su ve Robotik Kodlama” atölyesi, Ergün Karaca tarafından sunulan “Mavi Müfredat – Su Ekosistemleriyle Öğrenme Tasarımı” ve Eda Horozlu’nun liderliğindeki “Mavi Nöronlar, Mavi Yarınlar Yaratıcı Drama” atölyeleriyle yenilikçi eğitim yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Programın ilk gününde Bostancı Plajı’nda gerçekleştirilen kıyı temizliği ile 12 kg atık denizden uzaklaştırdı. Bu uygulama, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve bireysel sorumluluğun eyleme dönüşmesi açısından somut bir örnek oluşturdu.

Etkinliğin son gününde ise atölye çalışmalarında geliştirilen fikirler öğretmenlerin oylarıyla değerlendirilerek, bölgesel su sorunlarına yönelik en uygulanabilir çözüm önerileri belirlendi.

Program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerle güçlenen öğretmenler, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması konusunda öğrencilerine rehberlik ederek bu etkiyi ülke geneline yaymayı hedefliyor.

