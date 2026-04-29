Boğaz'da Facianın Eşiğinden Dönülmüştü, O Yalının Sahibi Belli Oldu

Yalının iş kadını Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı. Sarıyer Yeniköy açıklarında gece saatlerinde meydana gelen olayda 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi kurtarılarak Küçükçekmece Demir sahasına çekildi. Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, yalının sahibi belli oldu. Yalının iş kadını Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.

Vira Haber