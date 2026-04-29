Burhaniye’de Denize Akan Pis Sular Tepkiye Neden Oldu
Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi Halk Plajında denize akan pis sular tepkilere neden oldu.
Kirli suların denizi bulandırdığını kaydeden Hamdi Mengi, önlem alınmasını istedi.
Öğretmenler Mahallesindeki Halk Plajında denize akan pis sular, duyarlı vatandaşların tepkisini çekti. Kötü görüntünün Öğretmenler Mahallesine yakışmadığını kaydeden Hamdi Mengi, "Sular kaç gündür denize akıyor. Sözde çevreciler, bu plajda denize girilir mi. Akşam saatlerinde öğretmen evlerinden İskeleye kadar denizin rengi kahverengi oluyor. Önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.
