Emektar Balıkçılar Sahur Programında Bir Araya Geldi

13 Mart Cuma’yı 14 Mart Cumartesi’ye bağlayan gece Sarıyer’de gerçekleştirilen sahur programına İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

Programda ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile Meclis Üyeleri Metin Düzgit ve Şekip Yalçın da yer aldı. Sahur buluşmasına balıkçılık sektörü temsilcileri ve çok sayıda balıkçı iştirak etti.

Toplantıda balıkçılık sektörünün mevcut durumu ele alınırken, sektör temsilcileri tarafından karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na iletildi. Programda balıkçılığın sürdürülebilirliği, sektörün gelişimi ve balıkçıların talepleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

