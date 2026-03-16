Derneklerden Ortak İftar Programı

Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği, Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği ve Bülent Ecevit Mezunlar Derneği tarafından Ataşehir Selectum City Otel’de ortak bir iftar programı gerçekleştirildi.

​İftar yemeğine; GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, ​Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Alper Keçeli, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer, ​Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, ​WISTA Yönetim Kurulu Başkanı Aysu Gürgan ve Başkan Yardımcısı Seden Öztorun Çarklar, KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Gemi Brokerleri Derneği Genel Sekreteri Murat Hılkın, ​Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Çetinkaya, ​Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Orhan Kasap, ​TÜDEV - Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Can, ​Beykoz Denizcilik Mezunlar Derneği Başkanı Erkan Erecek başta olmak üzere derneklerin mezunları, akademisyenler, gazeteciler ve sektör temsilcileri katıldı.

​Gecenin sponsorlarına teşekkür edilen akşamda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. ​Keyifli sohbetler eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşandı. Düzenleme kurulu tarafından yapılan açıklamada “Katılım sağlayan herkese şükranlarımızı sunar; hayırlı Ramazanlar ve şimdiden iyi bayramlar dileriz” denildi.

​İftar Yemeğinin Düzenleme Kurulu şu isimlerden oluştu:

​Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği: ​Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Can Alpar, ​Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Erhan Bayrak.

​Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği: ​Yönetim Kurulu Başkanı Harun Akbaş, ​Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Seda Nur Çebi.

​Bülent Ecevit Mezunlar Derneği: ​Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Bilge.

