Derneklerden Ortak İftar Programı
Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği, Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği ve Bülent Ecevit Mezunlar Derneği tarafından ortaklaşa bir iftar yemeği düzenlendi.
Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği, Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği ve Bülent Ecevit Mezunlar Derneği tarafından Ataşehir Selectum City Otel’de ortak bir iftar programı gerçekleştirildi.
İftar yemeğine; GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Alper Keçeli, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, WISTA Yönetim Kurulu Başkanı Aysu Gürgan ve Başkan Yardımcısı Seden Öztorun Çarklar, KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Gemi Brokerleri Derneği Genel Sekreteri Murat Hılkın, Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Çetinkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Orhan Kasap, TÜDEV - Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Can, Beykoz Denizcilik Mezunlar Derneği Başkanı Erkan Erecek başta olmak üzere derneklerin mezunları, akademisyenler, gazeteciler ve sektör temsilcileri katıldı.
Gecenin sponsorlarına teşekkür edilen akşamda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Keyifli sohbetler eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşandı. Düzenleme kurulu tarafından yapılan açıklamada “Katılım sağlayan herkese şükranlarımızı sunar; hayırlı Ramazanlar ve şimdiden iyi bayramlar dileriz” denildi.
İftar Yemeğinin Düzenleme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği: Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Can Alpar, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Erhan Bayrak.
Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği: Yönetim Kurulu Başkanı Harun Akbaş, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Seda Nur Çebi.
Bülent Ecevit Mezunlar Derneği: Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Bilge.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.