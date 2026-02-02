Atotech Maritim’den Denizcilik Şirketlerine AB Çevre Regülasyonlarında Entegre Uyum Desteği

Avrupa Birliği kaynaklı çevresel düzenlemeler kapsamında DCS–MRV, EU ETS ve FuelEU Maritime yükümlülükleri, denizcilik sektörü için artık yalnızca teknik bir uyum başlığı değil; operasyonel, finansal ve idari sonuçları olan kalıcı bir yönetim alanı haline geldi. Artan raporlama yükü, karbon maliyetleri ve doğrulama süreçleri, şirketlerin bu alanı profesyonel ve bütüncül şekilde yönetmesini zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda Atotech Maritim, denizcilik işletmelerinin çok katmanlı uyum sürecini parçalı çözümler yerine entegre ve denetlenebilir bir yapı içinde yönetebilmesi amacıyla kapsamlı hizmetler sunuyor.

DCS–MRV Süreçlerinde Uçtan Uca Yönetim

Şirket, gemi ve şirket bazlı DCS–MRV veri organizasyonu ile kontrol süreçlerini yürütürken, yakıt, sefer ve emisyon verilerinin doğrulayıcıya hazır hale getirilmesini sağlıyor. MRV planlarının hazırlanması, değişikliklerin takibi ve yıllık raporlama koordinasyonu da hizmet kapsamı içinde yer alıyor. Ayrıca doğrulayıcı kuruluşlarla iletişim ve süreç yönetimi de Atotech Maritim tarafından yürütülüyor. Bu yapı ile veri kaynaklı risklerin azaltılması ve ETS ile FuelEU süreçleri için sağlam bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

EU ETS Kapsamında Karbon Operasyon Yönetimi

EU Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinde ise gemi ve şirket bazlı emisyon pozisyon analizleri yapılarak yükümlülük projeksiyonları oluşturuluyor. EUA (Emisyon Tahsisatı) tedariğinde kademeli alım stratejileri, zamanlama planlaması ve açık artırma takibi gibi finansal planlama adımları destekleniyor. Thetis ve MOHA gibi sistemlerde hesap açılışları, yetkilendirmeler ve teknik işlemler yönetilirken, EUA teslim ve kapanış süreçleri de uçtan uca takip ediliyor. Böylece ani alım baskıları ve son dakika operasyonel risklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

FuelEU Maritime ve Pooling Çözümleri

FuelEU Maritime yükümlülükleri kapsamında gemi bazlı sera gazı yoğunluk analizleri ve erken dönem senaryo çalışmaları yürütülüyor. Gemilerin fazla (surplus) ya da açık (deficit) pozisyonları teknik ve operasyonel açıdan değerlendirilerek en uygun pooling modelleri ve sözleşme yapıları kurgulanıyor. Gerekli bildirim süreçleri ile doğrulayıcı uyumlu belge ve mutabakat yönetimi de hizmet paketinin önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu yaklaşım ile cezai sonuçlar yerine uygulanabilir ve denetlenebilir uyum çözümleri üretilmesi hedefleniyor.

Karbon Yükümlülüklerine Operasyonel Bakış

Atotech Maritim, ETS ve FuelEU yükümlülüklerini yalnızca finansal bir başlık olarak değil; yakıt ekonomisi, sefer planlaması, rota tercihleri ve ticari karar mekanizmaları ile birlikte ele alıyor. Bu sayede karbon uyumunun operasyonun doğal bir parçası haline getirilmesi ve “en düşük maliyetli uyum” ilkesinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Tek Noktadan Koordinasyon

Şirketin sunduğu model; ETS, FuelEU ve MRV süreçlerinin tek merkezden yönetilmesini, doğrulayıcı beklentilerine uygun denetlenebilir bir yapı kurulmasını ve maliyetlerin zamana yayılmasını sağlıyor. Aynı zamanda idari ve teknik risklerin azaltılması ile operasyonel güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Atotech Maritim, AB çevre regülasyonlarına uyum sürecinde şirketlere özel yol haritaları oluşturarak, karmaşık yükümlülükleri yönetilebilir bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Vira Haber