İran’dan Katar’daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne Yeni Saldırı

Katar, İran’ın ülkenin en önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin bulunduğu Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne yeniden saldırı düzenlediğini duyurdu. Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin balistik füzelerle hedef alındığı ve saldırı sonucu hasar meydana geldiği bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı ise saldırı sonrası bölgede çıkan yangınlara sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı. Açıklamada, yangınların herhangi bir yaralanma yaşanmadan tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede söndürme ve emniyete alma çalışmalarının sürdüğü, patlayıcı madde imha ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Katar Enerji (QatarEnergy), saldırılarda LNG tesislerinin bir kısmının zarar gördüğünü ve çıkan yangınlar nedeniyle ciddi hasar oluştuğunu duyurdu.

Katar yetkilileri, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin daha önce de füze saldırılarına maruz kaldığını ve bölgede büyük çaplı hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

