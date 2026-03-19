  3. ABD: "Hürmüz Boğazı Yakınlarındaki Füze Rampalarını Vurduk"
ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran’a ait güçlendirilmiş füze rampalarının çok sayıda sığınak delici bomba ile vurulduğu bildirildi.

ABD ordusundan İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran’a ait güçlendirilmiş füze rampalarının yaklaşık 2 bin 300 kilogramlık çok sayıda sığınak delici bomba ile vurulduğu belirtilerek, "Bu rampalarda bulunan İran’a ait gemisavar seyir füzeleri, boğazdaki uluslararası denizcilik açısından risk oluşturuyordu" denildi.

