AB ETS Piyasasında Geri Çekilme: Karbon Fiyatlarında Tempo ve Oynaklık Öne Çıkıyor

Atotech Karbon Emisyon Birimi tarafından yayımlanan haftalık bültende, karbon fiyatlarında yüksek seviyelerden gelen geri çekilmenin piyasa yönünü değiştirmediği, ancak alım stratejilerinde daha temkinli bir yaklaşımın öne çıktığı belirtildi.

Karbon fiyatlarında kontrollü geri çekilme

26–30 Ocak 2026 dönemine ilişkin değerlendirmelere göre, AB ETS piyasasında €90/tCO₂ üzerindeki seviyelerden kontrollü bir geri çekilme yaşandı. Uzmanlara göre bu hareket, panik satışlarından ziyade kısa vadeli pozisyon boşaltma ve kâr realizasyonu olarak değerlendiriliyor.

Vadeli kontratlar tarafında Aralık 2026 (Dec-26) sözleşmeleri €85–88/tCO₂ bandında tutunma çabası gösterirken, spot piyasada fiyatların hafta içinde €80–82/tCO₂ seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Bu durum spot ve vadeli piyasalar arasında belirgin bir ayrışma ortaya koydu.

Piyasa uzmanları, bu ayrışmanın piyasanın yön değiştirdiği anlamına gelmediğini, aksine alım zamanlamasının daha dikkatli planlandığı bir döneme girildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Enerji fiyatları karbon piyasasını etkiliyor

Bültende, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında daha dengeli bir görünüm oluşmasının karbon fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi sınırladığı ifade edildi. Enerji piyasalarından güçlü bir tetikleyici gelmemesi, karbon piyasasında geri çekilmelerin daha belirgin hale gelmesine neden oldu.

Spot piyasada alıcıların daha temkinli davrandığına dikkat çekilirken, düşük seviyelerde dahi güçlü ve sürekli bir talep oluşmaması piyasanın kısa vadede denge arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.

Şubat haftası için kritik seviyeler

02–06 Şubat 2026 haftasına yönelik öngörülerde, piyasanın ana riskinin yön değişiminden çok fiyat hareketlerinin hızı ve bant genişliği olduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre:

€80–82/tCO₂ bandı kısa vadede önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Vadeli kontratlarda €85–88/tCO₂ aralığı referans bant olarak izleniyor.

Bu seviyelerin üzerinde kalıcı yükseliş için enerji piyasaları veya regülasyon cephesinden yeni bir tetikleyici gerekiyor.

Ayrıca EEX açık artırmaları kapsamında hafta içine yayılmış ihalelerin piyasa likiditesini desteklemesi bekleniyor. Ancak piyasada ani talep dalgalarından ziyade kademeli ve seçici alımların öne çıkacağı öngörülüyor.

Armatörlere kademeli alım önerisi

Uzmanlar, karbon piyasasındaki mevcut oynaklığın tek seferlik agresif alımlar yerine kademeli ve planlı alım stratejilerini daha uygun hale getirdiğini belirtiyor.

Özellikle denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler için MRV veri bütünlüğü, doğrulayıcı iletişimi ve karbon registry erişimlerinin güncel tutulması kritik önem taşıyor. Piyasa oynaklığı dönemlerinde operasyonel hazırlık eksikliği, fiyat riskinden daha maliyetli sonuçlar doğurabiliyor.

FuelEU Maritime ve havuzlama süreci

Bültende ayrıca FuelEU Maritime düzenlemesi kapsamında pooling (havuzlama) mekanizmasının uygulamadaki önemine de dikkat çekildi. Havuzlama sistemi, gemi bazlı sera gazı yoğunluk sonuçlarının birlikte değerlendirilmesine imkân tanıyan resmi bir uyum mekanizması olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre havuzlama sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar arasında:

gemi bazlı emisyon hesaplarının geç netleşmesi,

surplus ve deficit pozisyonlarının yanlış projekte edilmesi,

doğrulayıcı beklentilerine uygun belge hazırlanamaması,

sözleşme ve paylaşım kurallarının net tanımlanmaması

yer alıyor.

Bu nedenle pooling sürecinin yıl sonuna bırakılmaması, yıl boyunca senaryo çalışmalarıyla yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Atotech: Amaç uyumu yönetilebilir maliyet haline getirmek

Atotech yetkilileri, karbon piyasası ve FuelEU süreçlerini birlikte ele alan bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, enerji piyasası gelişmeleri ile karbon stratejisinin entegre edilmesinin maliyet yönetiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

Açıklamada, şirketin yaklaşımının yalnızca mevzuata uyum sağlamak değil, aynı zamanda karbon maliyetlerini öngörülebilir ve yönetilebilir bir yapıya dönüştürmek olduğu vurgulandı.

