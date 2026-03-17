Aydın’ın İhracatı Şubat Ayında Geriledi

Aydın'da ihracat rakamları 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2025 yılı Şubat ayında 153 milyon 159 bin dolar olarak kaydedilen ihracat, 2026 yılı Şubat ayında yüzde 1,32’lik azalışla 151 milyon 143 bin dolara geriledi. Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat dönemine bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2025 yılının aynı döneminde 320 milyon 148 bin dolar olan ihracat, 2026 yılında yüzde 3,93 düşüşle 307 milyon 573 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan yıllık verilere göre Aydın’ın toplam ihracatında artış dikkat çekti. 2024 yılında 1 milyar 875 milyon dolar olan ihracat, 2025 yılında yüzde 4,39 artışla 1 milyar 957 milyon dolara yükseldi. Aydın’ın ihracat performansında yıllık bazda artış görülse de, 2026 yılına aylık bazda düşüşle başlanması dikkat çekti.