Karakaya Barajı'nda Yakalanan 42 Kiloluk Turna Balığı İlgi Gördü

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçılar tarafından yakalanan 42 kilogram ağırlığındaki turna balığı tezgahta sergilendi. Dev balığı gören vatandaşlar tezgahın başında yoğunluk oluştururken, balıkçı Özcan Buluş turna balığının özellikle Mart ayında çıktığını ve yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Turna balığının baraj gölünün en güzel balıklarından biri olduğunu söyleyen Buluş, "Bu balık baraj gölünün en güzel balıklarından bir tanesi. 42 kilo ağırlığında. Balıkçılar yakaladı, biz sadece satışını yapıyoruz. Vatandaşın bu balığa ilgisi büyük" dedi.

Turna balığının her zaman çıkmadığını ve belirli bir dönemi olduğunu dile getiren Buluş, "Bu balık genelde Mart aylarında çıkar, belli bir süresi var. Şu anda barajın birçok noktasında çıkıyor. Doğrayıp kilo kilo vatandaşlara vereceğiz" diye konuştu.

