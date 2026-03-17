Mavi Tur Artık Çok Daha Kolay Olacak

Günübirlik tekne turlarından VIP mavi yolculuk deneyimlerine kadar deniz üzerindeki birçok deneyimi tek bir platformda bir araya getirmeyi hedefleyen Mavi Bilet, çok yakında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Turizm sektöründe giderek büyüyen deneyim turizmi trendine teknoloji odaklı bir çözüm sunmayı hedefleyen platform, Türkiye’de büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle satılan tekne turlarını dijital bir altyapıyla daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de deniz turizmi dijitalleşme sürecine giriyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğun ilgi gören günübirlik tekne turları, çok yakında yeni bir platform üzerinden daha erişilebilir hale gelmeye hazırlanıyor. Deniz üzerindeki deneyimleri tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Mavi Bilet, kullanıcıların tekne turlarından farklı mavi yolculuk deneyimlerine kadar birçok aktiviteyi kolayca keşfedip satın alabileceği bir sistem sunmak için gün sayıyor.

Yılda 6 Milyon Kişinin Katıldığı Bir Pazar

Türkiye’nin özellikle Muğla kıyılarında yoğunlaşan günübirlik tekne turlarına her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Sektör verilerine göre yalnızca bu bölgede yılda yaklaşık 6 milyon kişinin tekne turu deneyimi yaşadığı tahmin ediliyor.

Mavi Bilet, bu büyük pazarı dijital bir platform üzerinden daha organize ve erişilebilir hale getirerek hem kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hem de sektörün daha düzenli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Platformun ilk etapta Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Bodrum, Marmaris, Kaş, Demre ve Kuşadası gibi Türkiye’nin en popüler mavi tur rotalarında aktif olması planlanıyor.

Deniz Üzerindeki Deneyimler Tek Platformda

Mavi Bilet platformu üzerinden kullanıcılar çok yakında farklı deniz deneyimlerini tek bir noktadan inceleyip kolayca satın alabilecek. Platformda ilk etapta günübirlik klasik mavi turların yanı sıra VIP mavi tur deneyimleri, çocuklara özel olarak tasarlanan Toys Boat konsepti, farklı koyları kapsayan rota turları ve yemekli özel deneyim paketleri yer alacak. Kullanıcılara hem klasik hem de farklı temalara sahip deniz deneyimleri sunmayı hedefleyen platformun, ilerleyen dönemlerde dalış turları, kabin charter seçenekleri, balık avı turları ve cruise deneyimleri gibi yeni kategorilerle genişletilmesi planlanıyor. Böylece deniz üzerindeki birçok farklı deneyimin tek bir platform üzerinden keşfedilebildiği kapsamlı bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Güvenli ve Standart Bir Deniz Deneyimi

Mavi Bilet yalnızca bir satış platformu olmanın ötesinde, deniz deneyimlerinde güvenlik ve hizmet standartlarını yükseltmeyi de hedefliyor. Platform üzerinden sunulan turlarda misafirlerin güvenliğini ön planda tutan çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda tüm deneyimlerde ferdi kaza sigortası sunulurken, özellikle Fethiye ve Göcek bölgelerinde olası durumlara hızlı müdahale edebilmek için acil destek ekipleri hazır bulunuyor. Ayrıca teknelerde belirlenen hizmet ve hijyen standartlarıyla daha düzenli, güvenli ve konforlu bir deniz deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Türk Mavi Sularındaki Deneyimler Çok Yakında

Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek olan Mavi Bilet, çok yakında kullanıcılarla buluşacak. Platformun hedefi, deniz deneyimlerini tıpkı bir etkinlik bileti satın alır gibi kolay hale getirmek.

Platformun ortaya çıkış hikayesini anlatan Mavi Bilet Kurucu Ortağı Çağlar Paliç, “Deniz turizmi Türkiye’nin en güçlü potansiyellerinden biri. Ancak bu deneyimlere ulaşmak çoğu zaman zor ve dağınık bir süreç olabiliyor. Mavi Bilet ile insanların deniz üzerindeki deneyimlere hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşabileceği yeni bir yapı kurarak, Türkiye’nin mavi yolculuk kültürünü dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.