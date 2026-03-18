DTO Aliağa’nın Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, toplantı zabıtları ile Ocak ayı mizanı oy birliği ile kabul edildi. Mart ayı faaliyet raporunun üyelerle paylaşılmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2026 yılının ilk iki ayına dair liman performans verilerini ve şubenin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümüne değinerek konuşmasına başlayan Adem Şimşek, “Bugün 111. yılını gururla andığımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

“Geleneksel Yarışmamızın Altıncısını Düzenliyoruz”

Konuşmasının devamında şubenin sosyal sorumluluk projelerine de değinen Başkan Şimşek, geleneksel hale gelen Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nın bu yıl altıncısını Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleyeceklerini belirtti. Şimşek, “Tüm okullarımıza afiş ve duyurularımızı bayram sonrası ulaştıracağız. Önümüzdeki ay, başarılı eserleri ödüllendireceğimiz bir tören düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla çocuklarımızın deniz sevgisini artırmayı, yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Şimşek, konuşmasında ayrıca 2026 yılının ilk iki ayına ilişkin liman performans verilerini de paylaştı. Aliağa limanlarında Ocak ve Şubat aylarında TEU bazlı elleçlenen toplam konteyner trafiğinin 238 bin 472 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, 2025 yılının aynı döneminde bu rakamın 305 bin 756 TEU olduğunu, buna göre yüzde 22’lik bir azalış yaşandığını ifade etti. Şimşek, Aliağa limanlarının Türkiye genelinde 5. sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.

“Net Ton Elleçlemede Lider Konumdayız”

Şimşek, yük elleçleme verilerine ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılının ilk iki ayında toplam gross ton elleçleme miktarının 19 milyon 464 bin 384 ton olduğunu belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,87’lik bir azalış yaşandığını ifade eden Şimşek, buna rağmen Aliağa limanlarının gross ton bazında Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Net ton verilerini de paylaşan Şimşek, 2026 yılının ilk iki ayında elleçlenen net ton miktarının 14 milyon 724 bin 582 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 14 milyon 955 bin 129 ton olduğunu hatırlatan Şimşek, yüzde 1,54’lük düşüşe rağmen Aliağa limanlarının net ton elleçlemede Türkiye genelindeki lider konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

“Boşaltma Elleçlemesinde İlk Sıradayız”

Şimşek, yükleme ve boşaltma verilerine ilişkin olarak da 2026 yılının ilk iki ayında yükleme net ton miktarının 5 milyon 181 bin 132 ton olduğunu söyledi. Bu veriler doğrultusunda Aliağa’nın, Ceyhan’dan sonra en fazla yükleme yapılan ikinci liman konumunda bulunduğunu belirten Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre yükleme miktarında yüzde 6 oranında azalış yaşandığını ifade etti.

Boşaltma net ton miktarının ise 9 milyon 543 bin 450 ton olarak kaydedildiğini aktaran Şimşek, Aliağa limanlarında boşaltma işlemlerinde yüzde 1,1 oranında artış gerçekleştiğini ve Aliağa’nın en fazla boşaltma elleçlemesi yapılan liman olarak Türkiye’de ilk sırada yer aldığını vurguladı.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde Aliağa limanlarına 894 geminin uğrak yaptığını da belirten Şimşek, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,77’lik düşüşe işaret ettiğini, buna rağmen Aliağa’nın uğrak sayısında Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerini koruduğunu söyledi.

Toplantının sonunda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaşan Başkan Şimşek, “Mübarek Ramazan Bayramı’nın tüm İslam âlemine ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: www.ozgursesgazetesi.com