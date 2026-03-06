Tekirdağ’da Su Ürünleri Denetimi Aralıksız Sürüyor



1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol ekipleri, sahada eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde balıkçı barınakları, balık satış noktaları ve av araçları tek tek kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı da gerekli işlemler uygulanıyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde avlanan balıkların boy ölçüleri, satışa sunulan ürünlerin yasal avlanma kriterlerine uygunluğu, nakil ve muhafaza şartları ile kullanılan av araçlarının mevzuata uygun olup olmadığı inceleniyor. Özellikle yasadışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin hem doğal kaynakların korunmasına hem de balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin sadece kaçak avcılığı önlemekle kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşmasını da amaçladığını belirtti. "Denizden sofraya gıda güvenilirliği" anlayışıyla yürütülen çalışmaların yıl boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

Vira Haber