Tamer Kıran ve TOBB Heyeti ABD’de Üst Düzey Temaslarda Bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte ABD’de bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 7–9 Aralık 2025 tarihleri arasında Washington’da yoğun temaslarda bulundu.

Program kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye–ABD ekonomik ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Heyet, 9 Aralık Salı günü ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı William Kimmitt ile bir araya gelerek Türkiye - ABD iktisadi ve ticari ilişkilerine dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ardından ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) Avrupa ve Ortadoğu Sorumlusu Bryant Trick ile görüşen Hisarcıklıoğlu ve Kıran, iki ülke ticaretinin önündeki engelleri ve çözüm için atılması gereken adımları masaya yatırdı.

TOBB heyeti, Amerikan Ticaret Odası Başkanı Suzanne P. Clark ile de bir toplantı gerçekleştirerek Türkiye - ABD ticari ve yatırım ilişkilerinde ortak çalışma alanlarını değerlendirdi. Programın devamında Tamer Kıran, Amerikan Ticaret Odası (US Chamber of Commerce) üyeleriyle düzenlenen çalışma yemeğinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kapsamlı temaslar 8 Aralık Pazartesi günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıyla devam etti. Heyet, Konsey’in Ortadoğu’dan sorumlu Kıdemli Direktörü Wayne Wall ve Charles McLaughlin ile Türkiye - ABD ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve başta Suriye olmak üzere üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tamer Kıran ayrıca Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından düzenlenen ve Türkiye–ABD ilişkilerinin değerlendirildiği yuvarlak masa toplantısına katıldı. Ardından, ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bünyesinde bulunduran Business Roundtable CEO’su Joshua Bolten ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırım potansiyeli ele alındı.

Heyet, 7 Aralık Pazar akşamı ise ABD’de bulunan NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye–ABD Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM milletvekilleri ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ın katıldığı akşam yemeğinde Türkiye–ABD ilişkilerini değerlendirme fırsatı buldu.