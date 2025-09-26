İMEAK Deniz Ticaret Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Oda Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler değerlendirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu yaptığı konuşmada, Başkan Tamer Kıran’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı resmi ziyaretteki bir programına katıldığını belirterek, selam ve sevgilerini iletti.

Ekonomik konularda ve Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Plan hakkında değerlendirmelerde bulunan Adnan Naiboğlu, enflasyonla mücadele açısından ekonomi yönetiminin, talebi kontrol etmek kadar kur politikasını da enflasyon hedeflerine destek verecek bir çerçevede yönetmeye çalıştığının görüldüğünü belirterek, “Ekonomi yönetiminin daha fazla değerlenmese de değerli TL’nin devam etmesi yönünde bir politika çerçevesi oluşturduğunu da Orta Vadeli Program’da izleyebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte kamunun tasarruflarını arttırması ve kayıt dışı mücadelenin güçlenmesi ile hedeflere ulaşmanın mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz.” dedi.

1 Temmuz 2025 itibariyle Türkiye’nin, en fazla filoya sahip olan ülkeler arasında 10. sıraya yükseldiği bilgisini almanın sevincini yaşadıklarını belirten Adnan Naiboğlu, “Filo kapasitemiz 2.145 gemi ile 52 milyon 70 bin DWT olarak gerçekleşirken, nihayet uzun zamandır hedeflediğimiz ilk 10 ülke arasında yerimizi aldık.” diye konuştu.

Naiboğlu, küresel denizyolu taşımacılığının 2025 yılında ton bazında yıllık %0,1 ile kısıtlı artarak 12,7 milyar ton seviyesinde gerçekleşmesi ve ton-mil bazında yıllık artışın %0,8 olması öngörüsünün geçerliliğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Eylül ayında sektörü ilgilendiren gelişmeler hakkında bilgi veren Naiboğlu, Odamızın göz bebeğimiz Piri Reis Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından üniversitelere yerleştirme işlemleri sonucunda bu yıl da öğrencilerden büyük ilgi görerek bizleri gururlandırmaya devam ettiğini kaydetti.

Naiboğlu, vakıf üniversitelerinin genel kontenjan doluluk oranlarını yaklaşık yüzde 76 seviyelerinde gerçekleşirken, Piri Reis Üniversitesi’nin yüzde 88’lik doluluk oranı yakalamayı başardığını bildirdi.

Ekim ayında ülkemizin önemli denizcilik organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını belirten Naiboğlu, Odamızın destekleriyle düzenlenen Bodrum Boat Show, FONASBA ve BIMCO toplantıları hakkında bilgi verdi.

Adnan Naiboğlu, IMO tarafından her yıl Eylül ayının son Perşembe’si kutlanması benimsenen Dünya Denizcilik Günü’nü de kutladı.

Toplantıda, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Müdürü Dr. Mustafa Başkara, “Türkiye Deniz Mekansal Planlaması ve Denizcilik Sektörüne Etkileri” konulu sunum yaptı.

Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları neticesinde PRÜ’ye öğrenci tercihleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Arslan da “Denizcilik Öğrencilerinin Denizde Çalışmalarına Yönelik Stratejiler ve Yol Haritası Projesi’nin 1. Ara Raporu”na dair bilgi verdi.

Toplantı, Meclis Üyelerinin dilek ve görüşlerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

Vira Haber