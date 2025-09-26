Kruvaziyer Turizminde Parlayan Yıldız: Amasra

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon seferi esnasında gördüğü ve Çeşm-i Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesi, muhteşem doğası, denizi, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Rusya'dan Amasra'ya 2022 yılında başlayan kruvaziyer turizmi ile Rus turistler akın akın bölgeye geliyor. Bazı aylarda her hafta, bazı dönemlerde ise ayda iki düzenlenen turla kez bölgeye gelen turistler, ilçeyi kruvaziyer turizminde 7. sıraya yükseltti.

Amasra 9 ayda 33 bini aşkın turist ağırladı



2022 yılından itibaren 37 aylık zamanda gerçekleşen 83. seferde ise Amasra, 70 bin 132 yolcu, 36 bin 114 mürettebat olmak üzere 106 bin 246 kişiyi misafir etti.

3 yılda nüfusun 17 katı turist ağırladı

İlçe merkezinde 6 bin 24 kişinin yaşadığı Amasra, geminin her seferinde nüfusunun 5'te birini aşan bir sayıda yabancı turisti ağırlarken, 2025'in ilk 9 ayında ilçenin misafir ettiği turist sayısı nüfusunun 5 katını, 37 ayda kruvaziyer turizm ile bölgeye gelen toplam sayı ise nüfusun 17 katını geçti. Bu yıl gerçekleşmesi planlanan 7 seferde ise yaklaşık 8 bin misafirin daha ağırlanması planlanıyor. Yıl sonunda ise bölgeye gelen turis sayısının ilçe merkezindeki nüfusa oranının 20 kat olması bekleniyor.

Karadeniz'de 1., Türkiye'de 7. sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kruvaziyer turizmindeki ağustos ayı verilerine göre ilk 8 ayda 20 bin 81 yolcu sayısı ile Amasra Limanı, Karadeniz'de en çok ziyaret edilen yerler sıralamasında birinci olurken, Türkiye genelindeki sıralamada ise 7. oldu. Türkiye genelinde kruvaziyer gemisi ile gelen yolcuları ağırlayan limanların yer aldığı ve yolcu sayısı sıralamalarının dikkate alındığı listeye 13. sıradan giren Amasra, her geçen gün artan yolcu sayısı ile listelerde üst sıralara tırmanmaya başladı. Böylece geçen yıl Karadeniz'deki limanlar arasında birinciliği elde eden Amasra, Türkiye genelinde ise 9. sıraya yükseldi. Yükselişini bu yıl da sürdüren Amasra, Karadeniz'deki en çok beğenilen şehir özelliğini koruyarak, en fazla yolcunun ziyaret ettiği kent oldu. Kruvaziyer turizminde en çok yolcu ağırlayan Karadeniz limanları sıralamasında birinci olan Amasra ilçesi, 20 bini aşkın yolcu sayısı ile Samsun ve Trabzon büyükşehirleri ile Sinop şehrini geride bıraktı.

Önemli turizm merkezleri ile yarışıyor

Amasra ilçesi, bu yılki Türkiye sıralamasında ise Antalya, Alanya, Çanakkale gibi turizm şehirleri ile Kaş, Bozcaada, Dikili, Göcek, Fethiye gibi turizm merkezlerini geçti. Amasra, listede hemen üst sırasında yer alan ve Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonlarından olan Çeşme ve Marmaris ile yarışıyor. Listenin ilk sırasında ise 679 bin 246 yolcu ile Kuşadası, ikinci sırada 410 bin 577 yolcu ile İstanbul, üçüncü sırada 95 bin 122 yolcu ile Bodrum, 54 bin 16 yolcu ile İzmir yer alıyor.

İkinci gemi için çalışma yürütülüyor

Astoria Grande gemisinin Karadeniz'deki en uğrak noktasının Amasra olduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ikinci bir geminin de Amasra seferlerine başlaması için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Çakır, "Karadeniz'de birinci sıradayız. Türkiye genelinde ise aralarında büyükşehirlerin de yer aldığı limanlar arasında 7. sıradaki yerimizi koruyoruz. Yeni gemilerin de Amasra lokasyonlu seferlere başlaması için çabalarımız sürüyor. İlçe esnafımız da, vatandaşlarımız da bu turlardan oldukça memnun" diye konuştu.

Vira Haber