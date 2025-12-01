Misina ve İpe Dolanan Caretta Carettanın Yardımına Vatandaşlar Yetişti

İstanbul9 °C

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sahilde misina ve ipe dolanan caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Gökçeada ilçesinde sahilde gezen Tolga Kılıç ve arkadaşlarının karşısına yerde hareketsiz halde yatan bir caretta caretta çıktı. Kılıç ve arkadaşları caretta carettanın yanına yaklaştıklarında denize atılan misina ve iplere dolandığını fark ettiler. Duyarlı vatandaşlar hayvanı misina ve ipten kurtararak, doğal ortamına geri bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vira Haber


