Misina ve İpe Dolanan Caretta Carettanın Yardımına Vatandaşlar Yetişti

Gökçeada ilçesinde sahilde gezen Tolga Kılıç ve arkadaşlarının karşısına yerde hareketsiz halde yatan bir caretta caretta çıktı. Kılıç ve arkadaşları caretta carettanın yanına yaklaştıklarında denize atılan misina ve iplere dolandığını fark ettiler. Duyarlı vatandaşlar hayvanı misina ve ipten kurtararak, doğal ortamına geri bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

